Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 410.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por quienes buscan una alternativa conservadora para hacer rendir el dinero en períodos cortos. Con un depósito de $410.000 a 30 días , ya es posible estimar cuánto se ganará al finalizar la colocación según las condiciones vigentes.

En el contexto económico de comienzos de 2026, la estabilidad relativa de las tasas y la desaceleración del índice de precios modifican el escenario para los pequeños inversores. La previsibilidad vuelve a ser un factor clave al momento de decidir dónde ubicar los fondos disponibles.

Las entidades financieras mantienen esquemas de rendimientos diferenciados que hacen necesario comparar opciones antes de constituir la operación.

Al colocar $410.000 en un plazo fijo a 30 días, el resultado cambia según el canal utilizado para realizar la operación. Por ejemplo, si se hace en una sucursal del Banco Nación con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $6.908,22. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $416.908,22.

Cuando el depósito se realiza de forma electrónica, por el home banking o su aplicación, la tasa nominal anual asciende al 25,00% y la TEA al 28,08%. En este caso, la ganancia alcanza los $8.424,66, lo que eleva el monto final a $418.424,66.

Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de incentivar la operatoria digital mediante mejores rendimientos, lo que permite optimizar la rentabilidad sin modificar el plazo ni el capital invertido.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones inflacionarias para el inicio de 2026 se ubican en niveles más contenidos, en torno al 2% mensual, lo que acerca los retornos de los depósitos a término a una situación de equilibrio en términos reales.

Dentro de este escenario, las colocaciones realizadas por medios electrónicos muestran una mayor capacidad para acompañar la evolución de los precios en el corto plazo gracias a tasas más competitivas.

Aunque la diferencia no sea amplia, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener un desempeño acumulativo. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y adaptar las decisiones financieras puede ser fundamental para sostener el poder de compra a lo largo del tiempo.