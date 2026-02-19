19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 410.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La previsibilidad vuelve a ganar espacio entre las opciones financieras tradicionales.

Por
Comparar condiciones permite optimizar cada decisión mensual.

Comparar condiciones permite optimizar cada decisión mensual.

  • Invertir $410.000 a 30 días permite obtener una renta definida desde el inicio.
  • Las tasas actuales muestran diferencias claras entre operar de manera presencial o digital.
  • El canal online ofrece un retorno más alto para el mismo plazo de colocación.
  • Con una inflación más moderada, estos instrumentos vuelven a ser considerados para resguardar ahorros.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por quienes buscan una alternativa conservadora para hacer rendir el dinero en períodos cortos. Con un depósito de $410.000 a 30 días, ya es posible estimar cuánto se ganará al finalizar la colocación según las condiciones vigentes.

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.
Te puede interesar:

Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

En el contexto económico de comienzos de 2026, la estabilidad relativa de las tasas y la desaceleración del índice de precios modifican el escenario para los pequeños inversores. La previsibilidad vuelve a ser un factor clave al momento de decidir dónde ubicar los fondos disponibles.

Las entidades financieras mantienen esquemas de rendimientos diferenciados que hacen necesario comparar opciones antes de constituir la operación.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $410.000 en un plazo fijo según el banco

Al colocar $410.000 en un plazo fijo a 30 días, el resultado cambia según el canal utilizado para realizar la operación. Por ejemplo, si se hace en una sucursal del Banco Nación con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $6.908,22. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $416.908,22.

Cuando el depósito se realiza de forma electrónica, por el home banking o su aplicación, la tasa nominal anual asciende al 25,00% y la TEA al 28,08%. En este caso, la ganancia alcanza los $8.424,66, lo que eleva el monto final a $418.424,66.

Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de incentivar la operatoria digital mediante mejores rendimientos, lo que permite optimizar la rentabilidad sin modificar el plazo ni el capital invertido.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones inflacionarias para el inicio de 2026 se ubican en niveles más contenidos, en torno al 2% mensual, lo que acerca los retornos de los depósitos a término a una situación de equilibrio en términos reales.

Dentro de este escenario, las colocaciones realizadas por medios electrónicos muestran una mayor capacidad para acompañar la evolución de los precios en el corto plazo gracias a tasas más competitivas.

Aunque la diferencia no sea amplia, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener un desempeño acumulativo. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y adaptar las decisiones financieras puede ser fundamental para sostener el poder de compra a lo largo del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones particulares para la escolaridad.

Descuento y cuotas: qué promociones tiene Cuenta DNI en febrero 2026 para la vuelta a clases

Conocé los rendimientos hoy de las Inversiones en plazos fijos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. 

Así podés obtener el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

Evaluar tasas y canales puede marcar una diferencia concreta en los resultados.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 330.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 21 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 23 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 25 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 26 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 34 minutos