Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El retorno varía según el canal utilizado para constituir la inversión. Las opciones digitales mantienen mejores resultados frente a las presenciales.

Estas diferencias responden a la política de las entidades de estimular el uso de sus herramientas digitales

  • Las tasas ofrecidas por bancos muestran diferencias notorias según el canal utilizado.
  • Un depósito de 3.200.000 pesos genera rendimientos distintos en sucursal y en plataformas digitales.
  • La eliminación de la tasa mínima impulsó una mayor competencia entre entidades financieras.
  • La relación entre inflación y rendimiento define si la inversión mantiene poder de compra.

Los plazos fijos siguen siendo una alternativa para quienes buscan un ingreso mensual previsible y sin sorpresas. La disparidad entre las tasas disponibles obliga a revisar qué ofrece cada banco antes de inmovilizar fondos durante 30 días.

Desde que el Banco Central dejó sin efecto el piso obligatorio para las tasas, las entidades ajustan sus propuestas de acuerdo con su estrategia interna. Esto abrió el camino para que alguns bancos ofrezcan intereses más altos que otros atrayendo a quienes buscan mejores retornos.

En este sentido, evaluar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el monto final a cobrar permite calcular con precisión qué rendimiento deja invertir 3.200.000 pesos durante un mes y en qué canal conviene hacerlo.

Cuánto ganas por depositar $3.200.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento cambia según si la operación se realiza de manera presencial o a través de canales digitales. En una sucursal del Banco Nación, con una TNA de 22,50% y una TEA de 24,98%, los intereses generados a 30 días suman $59.178,08, por lo que el total acreditado asciende a $3.259.178,08.

Cuando la colocación se realiza por homebanking o en la aplicación del mismo banco, el retorno mejora gracias a una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%. En este caso, los intereses alcanzan $71.013,70 y el monto final llega a $3.271.013,70.

Estas diferencias responden a la política de las entidades de estimular el uso de sus herramientas digitales, donde pueden ofrecer propuestas más atractivas al operar con costos más bajos.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del REM estiman una inflación cercana al 2% para noviembre. Con ese escenario, los plazos fijos continúan generando un rendimiento real positivo cuando la tasa mensual supera ese porcentaje. Por eso, las alternativas con intereses más altos siguen siendo elegidas para preservar el valor del dinero.

De todos modos, los especialistas aconsejan renovar cada mes capital e intereses para sostener un resultado efectivo que se adapte a eventuales cambios en las tasas o en los niveles de inflación.

