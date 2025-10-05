5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Peter Lamelas: "Las empresas estadounidenses están por invertir una cantidad de capital sin precedentes en Argentina"

El embajador de Estados Unidos en Argentina destacó el vínculo entre ambos países, en medio de la visita de Luis Caputo a Washington para definir los detalles del acuerdo con el Tesoro.

Por
Peter Lamelas

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a destacar el vínculo entre ambos países y afirmó que "las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina", en medio de la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para definir los detalles del acuerdo con el Tesoro.

La nueva medida se aplicará primero a adolescentes de 17 años.
Te puede interesar:

El gobierno de Trump le ofrece dinero a los niños migrantes que quieran irse de Estados Unidos

En su cuenta de la red social X, Lamelas hizo alusión a un encuentro que mantuvo con el Consejo Empresarial Estados Unidos - Argentina y remarcó la colocación de fondos de distintas compañías en el país: "Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande".

"Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo. ¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!", enfatizó en esta línea.

Peter Lamelas tuit
La publicación de Peter Lamelas.

La publicación de Peter Lamelas.

En tanto, el Consejo Empresarial Estados Unidos - Argentina destacó la reunión con el embajador en la red social LinkedIn y expuso sus ejes: "Nuestros miembros tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el embajador Lamelas, compartir sus opiniones sobre sus operaciones en Argentina y discutir las prioridades clave en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina".

En este marco, se refirieron al rol del diplomático. "El embajador Lamelas desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre nuestros dos países en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Agradecemos al embajador Lamelas por compartir sus prioridades con nosotros y esperamos ver el impacto positivo de su liderazgo en Argentina", marcaron.

El encuentro clave entre Luis Caputo y Scott Bessent que observan los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mantendrán un encuentro este domingo para definir los detalles del salvataje prometido por Donald Trump a Javier Milei, que consistirá principalmente, según adelantó el propio funcionario norteamericano, en un swap de monedas.

La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes post elecciones legislativas.

Junto al ministro viajaron el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Junto a Bessent estará Michael Kaplan, subsecretario del Tesoro, con vasto conocimiento sobre la historia financiera de la Argentina: ya se había reunido con Caputo cuando era titular de la cartera de Finanzas durante el macrismo.

Los equipos técnicos trabajarán contrarreloj para poder definir la hoja de ruta del salvataje financiero antes de que el lunes abran los mercados.

Se trata de un encuentro clave para el Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas nacionales y en medio de la volatilidad cambiaria del dólar oficial, que subió $100 en la última semana. Ademas, la reunión entre Caputo y Bessent, antecede al encuentro que el próximo 14 de octubre concretará el presidente Javier Milei con su par estadounidense en la Casa Blanca.

Bessent había revelado días atrás que tuvo una llamada con Luis Caputo y adelantó que la visita del equipo económico en Washington es para “avanzar con la entrega del apoyo financiero” al Gobierno. Además, enfatizó en “la importancia del triunfo” en elecciones.

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó.

El paquete de ayuda anunciado por la Secretaría del Tesoro se enmarca en el Fondo de Estabilización Cambiaria, con el cual se podrían utilizar sus distintas herramientas: financiar un swap de u$s20.000 millones, conceder un crédito stand-by, comprar bonos y/o actuar en el mercado primario y secundario de títulos públicos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei, junto a Trump: de su relación depende el sostén del Gobierno.

América para los norteamericanos

Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.
play

Show de asistencias de Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.

La Selección argentina ya tiene una baja: Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Luis Caputo se reunirá este sábado con Scott Bessent. 

Caputo llegó a Estados Unidos para reunirse con Scott Bessent

Rating Cero

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

últimas noticias

play
Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Hace 8 minutos
Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo.

Tenía un dolor de espalda constante y pensó que era estrés, pero un diagnóstico cambió todo

Hace 16 minutos
Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Hace 17 minutos
Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Hace 42 minutos
Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

Hace 45 minutos