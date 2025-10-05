5 de octubre de 2025 Inicio
Un influencer cayó al vacío y murió mientras transmitía en vivo por TikTok

Se trata del escalador estadounidense Balin Miller, quien bajaba un sendero en California. "Habría llegado al límite de la cuerda y cayó al intentar recuperar su equipo", expresó su hermano.

El influencer se llamaba Balin Miller.

El influencer se llamaba Balin Miller.

El influencer y escalador Balin Miller murió mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social TikTok, cuando cayó desde el monolito de granito El Capitán, situada en el Parque Nacional Yosemite, una de las atracciones del estado estadounidense de California.

Los parques estuvieron prácticamente vacíos en el mes de septiembre de 2025.
El hecho se produjo cuando el influencer estadounidense Balin Miller bajaba un sendero de 730 metros llamado Sea of Dreams. En ese momento, su hermano Dylan expuso que "habría llegado al límite de la cuerda y cayó al intentar recuperar su equipo", que había quedado atorado con unas piedras.

El escalador, que tenía 23 años y era conocido como "el chico de la carpa naranja", recorrió sin compañía la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley en 56 horas en junio. Además, escaló las Montañas Rocosas Canadienses y el cerro Torre, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile.

En tanto, su madre, Jeanine Girard-Moorman, lo despidió en las redes sociales tras su fallecimiento: "Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto".

"Esto es inimaginable. Aún no conocemos todos los detalles. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar", agregó.

Por su parte, su hermano destacó su pasión por el alpinismo. "Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor", expresó.

Un influencer chino transmitió su muerte: estrelló su helicóptero mientras estaba en vivo

Un influencer chino estrelló su helicóptero y murió mientras transmitía en vivo. El fatal accidente ocurrió cuando Tang Feiji, de 55 años, piloteaba su nave de dos rotores, cuando en un momento perdió el control y se estrelló en la zona de Jiange, en el centro de China.

La muerte de Tang Feiji quedó registrada en una transmisión en vivo, donde se puede observar cómo los usuarios comentan la publicación a medida que se ve la estremecedora escena del accidente.

En el clip, que se compartió en redes sociales, se puede ver al hombre de 55 años piloteando su helicóptero en un primer plano, mientras que otra grabación captó el momento en que la aeronave, a muy pocos metros del suelo, se desploma y se prende fuego.

En los comentarios del video, varios usuarios escribieron comentarios desesperados para que alguien llame a los servicios de emergencia y puedan rescatarlos. Según medios locales, Feiji no llevaba ni paracaídas ni casco al momento del accidente y, las autoridades lo declararon muerto en el lugar.

