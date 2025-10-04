Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Los testimonios revelaron qué pasó en los minutos previos al choque fatal entre una barcaza y el velero donde falleció la menor y otra niña de 13 años.

Se conocieron detalles sobre la trágica muerte de Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich , cuando el velero donde iba la menor fue impactado de lleno por otra embarcación, en Miami.

La Justicia de Estados Unidos llamó a dos testigos para que detallen qué vieron el 29 de julio pasado, cuando la menor falleció en el acto debido al impacto. Había cumplido 7 años el pasado 12 de febrero.

Según reveló el periodista Martín Candalaft en América, se trató de testimonios desconocidos hasta al momento y que pueden dar un giro a la causa: "Son dos testimonios muy importantes ", remarcó.

Se trata de William Cruza, un techista que se encontraba trabajando en una casa de la isla frente al lugar donde ocurrió el accidente: “Estaba sentado en el tejado de la casa frente a la bahía. Vi una barcaza que iba a toda velocidad hacia un pequeño bote que no se movía ”.

“Ahí le grité a mis compañeros para que vieran lo que estaba pasando, nos pusimos de pie de un salto y empezamos a gritarle a los botes . Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el velero en menos de un minuto”, declaró el primer testigo.

El panelista de DDM leyó parte del testimonio: “Vimos a un hombre con una camisa de trabajo color verde neón en el costado de la barcaza, a medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, podría haber detenido la barcaza. Gritamos y gritamos, pero estábamos muy lejos, no nos iban a oír. Se dirigían directamente hacia los niños, y cuando el conductor se dio cuenta, la barcaza ya estaba encima de ellos”.

Después declaró otro hombre identificado como Aldo Melgar: “Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Vimos a los niños y a la consejera gritar y hacer señas para que la barcaza se detuviera”, dijo.

“Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban”, sobre el siniestro.

¿Cómo murió Mila Yankelevich?

Mila Yankelevich, de 7 años, murió en un accidente náutico en Estados Unidos. Tenía 7 años y era hija de Tomás y Sofía Reca. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade confirmó que la muerte fue por “ahogamiento accidental”. Junto a Mila falleció Erin Victoria Ko Han era una estudiante chilena de 13 años.