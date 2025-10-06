Atención: por qué te retienen un 20% de tus haberes de la AUH de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el motivo de la retención de la Asignación Universal por Hijo y detalló cómo recuperar ese monto.

En octubre, los montos actualizados incluyen un aumento del 1,88% por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, en octubre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga con una retención del 20% , tal como establece el régimen vigente.

Este descuento no implica una pérdida del dinero, sino que corresponde a un monto que se acumula mes a mes y que podrá cobrarse el año siguiente al presentar la Libreta AUH , donde se certifican los controles médicos, la escolaridad y la vacunación de los menores.

La AUH se paga con un 20% retenido que se recupera al presentar la Libreta AUH.

De acuerdo con la Resolución 318/2025 , el valor total de la AUH por hijo es de $117.252 , aunque ANSES retiene $23.450,40 , por lo que el pago mensual directo queda en $93.801,60 . En el caso de la AUH por hijo con discapacidad , el monto asciende a $381.791 , con una retención de $76.358,20 y un pago mensual neto de $305.432,80 .

Las familias que viven en zonas consideradas desfavorables —como La Pampa , Río Negro , Neuquén , Chubut , Santa Cruz , Tierra del Fuego , Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires)— reciben un plus especial: el monto por hijo llega a $152.428 , con una retención de $30.485,60 .

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un documento esencial que acredita el cumplimiento de tres aspectos clave:

Asistencia escolar.

Controles de salud.

Vacunación.

Sin esta presentación, no se libera el 20% retenido por ANSES. Además, la libreta permite al organismo verificar que las familias beneficiarias cumplan con los requisitos del programa y garantizar el acceso a los derechos básicos de los menores.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas de ANSES —sin turno previo— o de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para completarlo, se debe generar el formulario, imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que sea firmado.

Luego, se puede subir una foto clara del documento completo al sistema. Tras la carga, ANSES deposita el dinero retenido dentro de los 60 días posteriores. La fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025.

El trámite de la Libreta puede hacerse en Mi Anses o de forma presencial hasta el 31 de diciembre de 2025.

AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

