Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió cuáles son los requisitos para seguir cobrando este beneficio. Por







Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló que los beneficiarios del Programa Hogar que no cumplan con los requisitos solicitados podrán dejar de recibir el subsidio este mes. Por ejemplo, quienes superen los topes de ingresos o tengan un medidor de gas natural a su nombre quedarán automáticamente excluidos del beneficio este mes.

Hogar Anses El organismo previsional anunció que procederá a regularizar la asistencia económica del programa Hogar que no fue recibida en diciembre. ANSES

Quiénes no cobran el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025 El Programa Hogar fue creado para garantizar que los sectores más vulnerables puedan acceder a gas envasado en aquellas viviendas que no cuentan con conexión a la red.

Según ANSES, los principales motivos de cese del pago son:

Falta de actualización de datos familiares: errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago.

errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago. Ingresos por encima del límite permitido: el subsidio se suspende si el grupo familiar percibe más de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), o tres en caso de contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Patagonia los topes ascienden a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

Servicio de gas natural registrado : quienes tengan conexión a la red o figuren como titulares de un medidor no podrán acceder al beneficio.

: quienes tengan conexión a la red o figuren como titulares de un medidor no podrán acceder al beneficio. Doble asignación dentro de un mismo hogar: si dos personas perciben el Programa Hogar en una misma familia, uno de los pagos será dado de baja.

si dos personas perciben el Programa Hogar en una misma familia, uno de los pagos será dado de baja. Falta de actualización de datos familiares: errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago.

errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago. Inactividad: si el beneficiario no cobró el subsidio durante tres meses consecutivos, deberá iniciar un nuevo trámite en ANSES. Cómo verificar si cobro en Programa Hogar de ANSES en octubre 2025 Los beneficiarios pueden saber si cobraron mediante los siguientes canales: Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Mi ANSES (app o web) : con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”.

: con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”. Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES Para mantenerse dentro del padrón activo en octubre 2025, los hogares deben cumplir con estas condiciones de forma obligatoria: No contar con conexión de gas natural ni haber gestionado la Tarifa Social de Gas.

Mantener ingresos familiares por debajo de 2 SMVM (o categoría C del monotributo).

En hogares con personas con CUD, se permite hasta 3 SMVM o monotributo categoría D.

En provincias del sur y en el partido bonaerense de Patagones, los topes se elevan a 2,8 SMVM o categoría D, y hasta 4,2 SMVM o categoría E con CUD.