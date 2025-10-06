Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló que los beneficiarios del Programa Hogar que no cumplan con los requisitos solicitados podrán dejar de recibir el subsidio este mes. Por ejemplo, quienes superen los topes de ingresos o tengan un medidor de gas natural a su nombre quedarán automáticamente excluidos del beneficio este mes.
Quiénes no cobran el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025
El Programa Hogar fue creado para garantizar que los sectores más vulnerables puedan acceder a gas envasado en aquellas viviendas que no cuentan con conexión a la red.
Según ANSES, los principales motivos de cese del pago son:
- Servicio de gas natural registrado: quienes tengan conexión a la red o figuren como titulares de un medidor no podrán acceder al beneficio.
- Doble asignación dentro de un mismo hogar: si dos personas perciben el Programa Hogar en una misma familia, uno de los pagos será dado de baja.
- Falta de actualización de datos familiares: errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago.
- Inactividad: si el beneficiario no cobró el subsidio durante tres meses consecutivos, deberá iniciar un nuevo trámite en ANSES.
Cómo verificar si cobro en Programa Hogar de ANSES en octubre 2025
Los beneficiarios pueden saber si cobraron mediante los siguientes canales:
- Correo electrónico: [email protected]
- Mi ANSES (app o web): con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”.
- Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES
Para mantenerse dentro del padrón activo en octubre 2025, los hogares deben cumplir con estas condiciones de forma obligatoria:
- No contar con conexión de gas natural ni haber gestionado la Tarifa Social de Gas.
- Mantener ingresos familiares por debajo de 2 SMVM (o categoría C del monotributo).
- En hogares con personas con CUD, se permite hasta 3 SMVM o monotributo categoría D.
- En provincias del sur y en el partido bonaerense de Patagones, los topes se elevan a 2,8 SMVM o categoría D, y hasta 4,2 SMVM o categoría E con CUD.