27 de abril de 2026 Inicio
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Correo Argentino: convocan paro de 48 horas en reclamo de reapertura de paritarias

Denuncian que la empresa "pretende ponerle un bozal a la voz de los trabajadores por el hecho de reclamar un salario digno que lo aleje del piso de la línea de la indigencia".

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Correo Argentino: convocan paro de 48 horas en reclamo de reapertura de paritarias
Correo Argentino: convocan paro de 48 horas en reclamo de reapertura de paritarias

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) convocó a un paro de 48 horas para los días 4 y 5 de mayo en el Correo Argentino en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias.

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"La Empresa no sólo le puso un cepo a las paritarias, que deben ser libres por definición, sino también, mediante amenazas, pretende ponerle un bozal a la voz de los trabajadores por el hecho de reclamar un salario digno que lo aleje del piso de la línea de la indigencia", informó el gremio a través de un comunicado.

En el texto calificaron a la metodología como "injusta, arbitraria y antidemocrática" y denunciaron que retrotrae a épocas pasadas. "La negación recurrente hacia el derecho genuino de los telepostales de percibir una remuneración acorde a la carestía de la vida, sumado al desprecio por quienes engrandecemos día a día al Correo con nuestro esfuerzo diario, generando las enormes ganancias que el Directorio exhibe con orgullo, no hacen más que reafirmar nuestro convencimiento de seguir luchando", agregaron.

La medida de fuerza también incluye la convocatoria al estado de alerta y trabajo a reglamento para este lunes y los días 6, 7 y 8 de mayo; y la adhesión a la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril.

Comunicado

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