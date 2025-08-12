12 de agosto de 2025 Inicio
Paritarias: el gremio de camioneros cerró un aumento del 3% y una suma fija de $45.000

El gremio que conduce Hugo Moyano cerró un aumento del 3% en tres tramos y una suma fija de $45.000.

El sindicato de Camioneros alcanzó un nuevo acuerdo paritario que regirá entre junio y agosto de 2025, con subas escalonadas y un refuerzo salarial no remunerativo.

La negociación, firmada por la Federación Nacional que conduce Hugo Moyano y las cámaras empresarias del sector, fija un incremento total del 3%, repartido en tres tramos mensuales del 1% cada uno, que se liquidarán con un mes de retraso.

Además, los trabajadores recibirán un pago extraordinario de $45.000 no remunerativo, que mejora el salario de bolsillo sin impactar en la base de aportes. El acuerdo también obliga a las empresas a aportar $18.500 por afiliado para sostener la obra social del gremio.

El acuerdo no incluyó actualización automática por inflación, aunque las partes pactaron retomar la negociación en agosto de 2025 para revisar los salarios en función del índice del tercer trimestre.

Cómo quedan los salarios de los camioneros en agosto

Tras las actualizaciones y sumando la suma fija, los básicos para agosto según el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 serán:

  • Conductor 1ª categoría: $785.386,54

  • Conductor 2ª categoría: $771.390,64

  • Conductor 3ª categoría (fletes): $757.380,58

  • Conductor grúas 20-35 tn: $914.500,20

  • Conductor grúas +300 tn: $1.431.561,59

  • Chofer camión blindado: $844.390,17

  • Auxiliar operativo 1ª: $1.079.255,64

  • Ayudante mayor de 18 años: $703.555,98

  • Peón general: $717.302,97

  • Operador de servicios: $835.682,37

  • Administrativo 1ª categoría: $781.563,63

Estos valores pueden incrementarse con adicionales por viáticos, kilómetros recorridos, zona desfavorable, cruce de frontera o conducción de bitrenes.

