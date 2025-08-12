12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

El gobierno bonaerense ofreció a los gremios docentes un aumento del 5% en dos tramos, con monitoreo en septiembre y reapertura paritaria en octubre.

Por
Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un incremento del 5% en dos cuotas, 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, calculado sobre los haberes de julio. La oferta incluye dos compromisos clave: la convocatoria a una mesa de monitoreo en septiembre y la reapertura formal de la paritaria en octubre.

Durante el gobierno de Javier Milei las trabajadoras de casas particulares perdieron el 25% de su salario
Te puede interesar:

Durante el gobierno de Javier Milei las trabajadoras de casas particulares perdieron el 25% de su salario

Tras una reunión virtual, los sindicatos confirmaron que pondrán la propuesta a consideración de sus afiliados. SUTEBA anunció que este mismo martes realizará asambleas para definir si se aprueba o se rechaza.

Según el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), con el esquema propuesto un maestro de grado del nivel inicial con jornada simple pasará a cobrar en agosto $700.000, lo que representa un aumento acumulado del 25,9% en lo que va de 2025 frente a una inflación que hasta junio alcanzó el 15,1%, de acuerdo al INDEC. A esto se suma la cláusula de revisión en septiembre y la reapertura de negociaciones en la segunda quincena de noviembre.

Así quedarían los salarios docentes en agosto

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) precisó los montos para distintos cargos en agosto y octubre:

  • Preceptor: $600.070 en agosto y $614.690 en octubre.
  • Maestro de grado inicial: $700.000 y $713.217.
  • Maestro de grado con 5ª hora: $882.991 y $900.672.
  • Profesor con 20 módulos: $905.433 y $927.518.

Mientras las asambleas docentes definen la respuesta, desde La Plata remarcan que el compromiso de recomponer salarios continúa a pesar del ajuste del gobierno de Javier Milei que le quitó fondos a las provincias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mayoría de los gremios perdieron un 4% contra la inflación en el primer semestres del 2025

La mayoría de los gremios perdió un 4% contra la inflación en el primer semestre del 2025

La UOM firmó una paritaria mensual al igual que otros gremios para paliar los efectos de la inflación. 

El gobierno homologó la paritaria de la UOM

Luis Caputo anunció un parque eólico de u$s250 millones en Olavarría bajo el régimen RIGI

El Gobierno anunció un parque eólico de u$s250 millones en Olavarría bajo el régimen RIGI

Los juguetes más elegidos aumentaron entre 3% y 39% interanual.

Día del Niño: la ropa encabeza la lista de regalos con un gasto proyectado de $49.500

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar retrocede en la previa de la licitación del Tesoro

Mastellone registró perdidas milonarias en el primer semestre del año. 

Crisis de consumo: empresas alimenticias presentaron balances con pérdidas millonarias en el primer semestre del año

Rating Cero

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.
play

Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

¿Chris Martin y Shakira en pareja?, ¿cuáles son los rumores que los ponen juntos?.

¿Chris Martin y Shakira en pareja? Cuáles son los rumores que los ponen juntos

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix.
play

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix

¿La China Suárez embarazada?

La sugerente imagen de la China Suárez que despertó rumores de embarazo

últimas noticias

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

Hace 29 minutos
Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Hace 37 minutos
Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Hace 51 minutos
Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Hace 1 hora
Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: asciende a 90 el número de muertos e investigan si hay más víctimas

Hace 1 hora