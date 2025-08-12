Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes El gobierno bonaerense ofreció a los gremios docentes un aumento del 5% en dos tramos, con monitoreo en septiembre y reapertura paritaria en octubre. Por







Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un incremento del 5% en dos cuotas, 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, calculado sobre los haberes de julio. La oferta incluye dos compromisos clave: la convocatoria a una mesa de monitoreo en septiembre y la reapertura formal de la paritaria en octubre.

Tras una reunión virtual, los sindicatos confirmaron que pondrán la propuesta a consideración de sus afiliados. SUTEBA anunció que este mismo martes realizará asambleas para definir si se aprueba o se rechaza.

Según el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), con el esquema propuesto un maestro de grado del nivel inicial con jornada simple pasará a cobrar en agosto $700.000, lo que representa un aumento acumulado del 25,9% en lo que va de 2025 frente a una inflación que hasta junio alcanzó el 15,1%, de acuerdo al INDEC. A esto se suma la cláusula de revisión en septiembre y la reapertura de negociaciones en la segunda quincena de noviembre.

Así quedarían los salarios docentes en agosto La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) precisó los montos para distintos cargos en agosto y octubre:

Preceptor: $600.070 en agosto y $614.690 en octubre.

Maestro de grado inicial: $700.000 y $713.217.

Maestro de grado con 5ª hora: $882.991 y $900.672.

Profesor con 20 módulos: $905.433 y $927.518.