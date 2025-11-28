Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es La historia dividió a la crítica, pero logró hacerse un lugar como una propuesta entretenida dentro del sci-fi de supervivencia. + Seguir en







Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: la plataforma volvió a poner en su Top 10 una apuesta explosiva de acción y ciencia ficción, ¿cuál es?

La producción protagonizada por Driver, mezcla viajes en el tiempo, criaturas prehistóricas y una carrera desesperada por sobrevivir. El film, que llegó originalmente a HBO Max y hoy también se encuentra disponible en la N roja, se posiciona entre lo más visto gracias a su propuesta directa, intensa y llena de adrenalina.

Es una opción que combina adrenalina, tensión, suspenso y una dinámica emocional entre los protagonistas que recuerda a las clásicas duplas de supervivencia del cine. no es un clásico del género, pero sí una propuesta ágil, visualmente atractiva y perfecta para maratonear: cronologías atemporales, explosiones y un protagonista en modo héroe silencioso.

Sinopsis de 65: Al borde de la extinción, la película que está entre lo más visto de Netflix Después de un accidente espacial devastador, el piloto Mills (Adam Driver) descubre que no cayó en un planeta desconocido… sino en la Tierra de hace 65 millones de años, justo antes del evento que extinguió a los dinosaurios.

Atrapado en un mundo salvaje y peligroso, deberá proteger y guiar a Koa (Ariana Greenblatt), la única sobreviviente del accidente, mientras ambos atraviesan territorios plagados de criaturas prehistóricas. Su única esperanza es llegar a la cápsula de escape antes de que un cataclismo planetario acabe con todo.

65: Al borde de la extinción Tráiler de 65: Al borde de la extinción Embed - 65: Al Borde de la Extinción l Tráiler Oficial Reparto de 65: Al borde de la extinción Adam Driver — Mills

Ariana Greenblatt — Koa

Nika King — Alya

Dirección y guion: Scott Beck y Bryan Woods

Música: Chris Bacon y Danny Elfman

Fotografía: Salvatore Totino

Producción: Columbia Pictures, Raimi Productions, Beck/Woods. Productor: Sam Raimi.