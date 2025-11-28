IR A
IR A

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

La historia dividió a la crítica, pero logró hacerse un lugar como una propuesta entretenida dentro del sci-fi de supervivencia.

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: la plataforma volvió a poner en su Top 10 una apuesta explosiva de acción y ciencia ficción, ¿cuál es?

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
Te puede interesar:

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La producción protagonizada por Driver, mezcla viajes en el tiempo, criaturas prehistóricas y una carrera desesperada por sobrevivir. El film, que llegó originalmente a HBO Max y hoy también se encuentra disponible en la N roja, se posiciona entre lo más visto gracias a su propuesta directa, intensa y llena de adrenalina.

Es una opción que combina adrenalina, tensión, suspenso y una dinámica emocional entre los protagonistas que recuerda a las clásicas duplas de supervivencia del cine. no es un clásico del género, pero sí una propuesta ágil, visualmente atractiva y perfecta para maratonear: cronologías atemporales, explosiones y un protagonista en modo héroe silencioso.

Sinopsis de 65: Al borde de la extinción, la película que está entre lo más visto de Netflix

Después de un accidente espacial devastador, el piloto Mills (Adam Driver) descubre que no cayó en un planeta desconocido… sino en la Tierra de hace 65 millones de años, justo antes del evento que extinguió a los dinosaurios.

Atrapado en un mundo salvaje y peligroso, deberá proteger y guiar a Koa (Ariana Greenblatt), la única sobreviviente del accidente, mientras ambos atraviesan territorios plagados de criaturas prehistóricas. Su única esperanza es llegar a la cápsula de escape antes de que un cataclismo planetario acabe con todo.

65: Al borde de la extinción

Tráiler de 65: Al borde de la extinción

Embed - 65: Al Borde de la Extinción l Tráiler Oficial

Reparto de 65: Al borde de la extinción

  • Adam Driver — Mills
  • Ariana Greenblatt — Koa
  • Nika King — Alya
  • Dirección y guion: Scott Beck y Bryan Woods
  • Música: Chris Bacon y Danny Elfman
  • Fotografía: Salvatore Totino
  • Producción: Columbia Pictures, Raimi Productions, Beck/Woods. Productor: Sam Raimi.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 5 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 8 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 8 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 9 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 10 minutos