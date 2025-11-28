Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: la plataforma volvió a poner en su Top 10 una apuesta explosiva de acción y ciencia ficción, ¿cuál es?
La historia dividió a la crítica, pero logró hacerse un lugar como una propuesta entretenida dentro del sci-fi de supervivencia.
La producción protagonizada por Driver, mezcla viajes en el tiempo, criaturas prehistóricas y una carrera desesperada por sobrevivir. El film, que llegó originalmente a HBO Max y hoy también se encuentra disponible en la N roja, se posiciona entre lo más visto gracias a su propuesta directa, intensa y llena de adrenalina.
Es una opción que combina adrenalina, tensión, suspenso y una dinámica emocional entre los protagonistas que recuerda a las clásicas duplas de supervivencia del cine. no es un clásico del género, pero sí una propuesta ágil, visualmente atractiva y perfecta para maratonear: cronologías atemporales, explosiones y un protagonista en modo héroe silencioso.
Después de un accidente espacial devastador, el piloto Mills (Adam Driver) descubre que no cayó en un planeta desconocido… sino en la Tierra de hace 65 millones de años, justo antes del evento que extinguió a los dinosaurios.
Atrapado en un mundo salvaje y peligroso, deberá proteger y guiar a Koa (Ariana Greenblatt), la única sobreviviente del accidente, mientras ambos atraviesan territorios plagados de criaturas prehistóricas. Su única esperanza es llegar a la cápsula de escape antes de que un cataclismo planetario acabe con todo.