27 de marzo de 2026 Inicio
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Becas Progresar: qué documentos son necesarios para la inscripción y renovación

El Gobierno anunció cambios en los requisitos para acceder a los beneficios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos en sus tres niveles: obligatorio, superior y trabajo.

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Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar

Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar, es imprescindible presentar un formulario de escolaridad. 

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El Gobierno anunció modificaciones en los requisitos que deberán cumplir quienes quieran ingresar al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). Además, se confirmó la fecha para poder anotarse y los documentos que son necesarios para su inscripción y renovación.

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En lo que respecta a las fechas, los cambios se vieron reflejados en la Resolución N°172/2026 publicada en el Boletín Oficial. El diagrama de inscripción estará dividido en cuatro:

  • “Finalización de la educación obligatoria” será del 27 de marzo al 24 de abril de 2026.
  • “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” del 6 al 30 de abril de 2026
  • “Formación Profesional” recibirá postulaciones entre el 27 de abril y el 27 de noviembre de 2026.

De esta manera, se establecieron fijar el monto final de las tres líneas en $35.000.

becas progresar

Inscripción de las Becas Progresar: qué documentos son necesarios

En este marco, para acceder a las Becas Progresar 2026, la documentación varían según la línea de beca elegida (Obligatorio, Superior o Trabajo), pero las obligatorias para todas son las siguientes:

  • DNI.
  • Formulario de Inscripción.
  • Certificado de alumno regular vigente.
  • Certificación de ingresos (para validación socioeconómica)
  • Número de CUIL
  • CBU o Alias

En lo que respecta a los documentos específicos por nivel se diferencia en tres:

  • Progresar obligatorio (primaria y secundaria)
    • Certificado de alumno regular emitido por tu institución educativa actual.
    • Libreta de Vacunación
    • Compromiso de Actividades Formativas: se debe acreditar la participación en cursos de orientación vocacional o talleres complementarios que asigne el programa.
  • Progresar superior (terciario y universitario)
    • Certificación académica: se valida digitalmente, pero se debe comprobar la aprobación de al menos el 80% de las materias del año anterior si ya la persona es alumno avanzado.
    • Formulario académico: en caso de que tu institución no esté conectada al sistema, se debe cargar manualmente el certificado de inscripción o materias aprobadas firmado por la autoridad académica.
  • Progresar Trabajo (cursos de formación profesional)
    • Constancia de Inscripción al Curso.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

La renovación de la beca podrá estirarse en un plazo máximo de cuatro años y dos cursos por ciclo lectivo. Los requisitos son:

  • Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
  • También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser alumno regular.
  • Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
  • Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
  • Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
  • Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
  • Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
  • Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

  • Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre dieciocho 18 y 24 años cumplidos.
  • Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
  • Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
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