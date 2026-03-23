Por qué el precio de la nafta continuará aumentando pese a la caída de la cotización del petróleo

El valor del barril del Brent se desplomó alrededor del 10% tras la tregua con Irán que anunció Donald Trump. La comparación del aumento acumulado en Argentina y en el resto del mundo.

El precio del petróleo se desplomó a nivel mundial alrededor del 10% luego de que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunciara una tregua por cinco días. Sin embargo, el descenso de esa cotización internacional no se verá reflejada en los surtidores de estaciones de servicio argentinas.

Tras la caída del precio del petróleo, treparon los ADRs y bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país regresó a los 600 puntos

En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta y el gasoil aumentaron 19% en el último mes y el litro de nafta súper alcanzó un promedio de $1.912, la premium llegó a $2.090, el gasoil a $1.960 y el gasoil premium a $2.162. Llenar el tanque de 50 litros de nafta súper en YPF pasó de costar $80.450 a principios de febrero a $95.600 en CABA.

En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 22%. Sin embargo, la cotización internacional que se toma de referencia en el mercado local avanzó un 65% en el mismo periodo , de u$s60 el barril de Brent a u$s100.

De esta forma, el precio del combustible nacional sigue atrasado en comparación al internacional , cifra que el sector petrolífero nacional insiste en tomar como referencia.

Debido a los daños que hubo en la infraestructura petrolera y gasífera de los países de Medio Oriente, las empresas y los analistas internacionales creen que llevará tiempo volver a los niveles de producción previos a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La caída de la cotización del barril de petróleo

El precio del petroleo registró una caída abrupta y volvió a ubicarse por debajo de los u$s100 por barril, después de haber escalado hasta los u$s114 durante la noche del domingo. El giro se produjo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció una tregua de 5 días con Irán tras confirmar conversaciones “positivas y productivas".

La reacción de los mercados fue inmediata. Apenas se conoció el mensaje del mandatario, el valor del Brent se desplomó cerca de un 14% en cuestión de horas, reflejando un alivio en las tensiones que venían empujando los precios al alza.

El nuevo escenario moderó las expectativas de un conflicto mayor en la región y enfrió la amenaza de ataques contra infraestructuras energéticas estratégicas, un factor que había encendido las alarmas en el sector.