Todo en baja: las acciones y bonos argentinos se hunden en Wall Street

Las acciones y bonos argentinos se hunden en Wall Street

Las acciones y bonos argentinos tienen un viernes rojo en Wall Street: sufren pérdidas de hasta un 12% en una jornada donde la Bolsa de Buenos Aires no tiene operaciones debido al día no laborable decretado por el Gobierno con fines turísticos.

Los ADRS locales caen hasta un 1,8% en Nueva York, liderados por Grupo Financiero Galicia, seguido por Telecom (-1%) y Loma Negra (-1%), que extiende sus pérdidas.

A su vez, entre las acciones, Bioceres pierde un 4,3% y Globant se desploma 12% tras reportar su primera pérdida neta en más de una década, consigna Ámbito.

Globant Globant reportó su primera perdida trimestral desde 2013 y cotiza a u$s66,89 por acción. Por su parte, los bonos y títulos de deuda argentinos en moneda extranjera operan con mayoría de caídas, liderados por el Bonar 2035 y el Bonar 2038, con un 0,8%. Mientras que en contrapartida, Global 2046 avanza solo un 0,1%.