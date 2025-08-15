15 de agosto de 2025 Inicio
Todo en baja: las acciones y bonos argentinos se hunden en Wall Street

Los papeles locales sufren pérdidas de hasta un 12% en los tableros de los Estados Unidos, en una jornada sin actividad en la Bolsa de Buenos Aires por el día no laborable.

Las acciones y bonos argentinos tienen un viernes rojo en Wall Street: sufren pérdidas de hasta un 12% en una jornada donde la Bolsa de Buenos Aires no tiene operaciones debido al día no laborable decretado por el Gobierno con fines turísticos.

Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 
Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Los ADRS locales caen hasta un 1,8% en Nueva York, liderados por Grupo Financiero Galicia, seguido por Telecom (-1%) y Loma Negra (-1%), que extiende sus pérdidas.

A su vez, entre las acciones, Bioceres pierde un 4,3% y Globant se desploma 12% tras reportar su primera pérdida neta en más de una década, consigna Ámbito.

Globant
Por su parte, los bonos y títulos de deuda argentinos en moneda extranjera operan con mayoría de caídas, liderados por el Bonar 2035 y el Bonar 2038, con un 0,8%. Mientras que en contrapartida, Global 2046 avanza solo un 0,1%.

El jueves, en la Bolsa porteña, el S&P Merval acumuló una caída semanal del 4,9% y del 2,1% en su contraparte en dólares. Las acciones que más cayeron en la rueda anterior fueron Grupo Supervielle (-9,6%); Telecom (-8,4%); Metrogas (-7,4%); Edenor (-7%) y Grupo Financiero Galicia (-5,7%).

