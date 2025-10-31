Nuevo golpe al bolsillo: el Gobierno vuelve aumentar los impuestos a los combustibles Mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, se incrementará el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Cómo quedarán los precios de la nafta y el gasoil. Por







Este aumento fue pospuesto desde comienzos de octubre. YPF

El gobierno de Javier Milei anunció un nuevo aumento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Este incremento había sido pospuesto a principios de octubre hasta después de las elecciones legislativas, tras la suba de la luz y el gas.

Mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo establece un incremento "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Cuadro aumentos 31-10-25 Cuadro compartido en el Decreto 782/2025. Esta suba se establece de forma trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En relación con las naftas, el incremento será de $15.557 sobre combustibles líquidos y de $0.953 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Mientras que en el caso del gasoil será de $12.629 por litro, mientras que en el caso del monto fijo actualizado del gravamen será $6.844, y en el caso del dióxido de carbono será de $1.441.

"El incremento total en los montos de impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo que resulte del remanente de la actualización correspondiente al año calendario 2024 y de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2025, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de diciembre de 2025, inclusive", añadieron.

BOA combustibles 31-10-25