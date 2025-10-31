31 de octubre de 2025 Inicio
Nuevo golpe al bolsillo: el Gobierno vuelve aumentar los impuestos a los combustibles

Mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, se incrementará el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Cómo quedarán los precios de la nafta y el gasoil.

Este aumento fue pospuesto desde comienzos de octubre. 
El gobierno de Javier Milei anunció un nuevo aumento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Este incremento había sido pospuesto a principios de octubre hasta después de las elecciones legislativas, tras la suba de la luz y el gas.

Mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo establece un incremento "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Esta suba se establece de forma trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En relación con las naftas, el incremento será de $15.557 sobre combustibles líquidos y de $0.953 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Mientras que en el caso del gasoil será de $12.629 por litro, mientras que en el caso del monto fijo actualizado del gravamen será $6.844, y en el caso del dióxido de carbono será de $1.441.

"El incremento total en los montos de impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo que resulte del remanente de la actualización correspondiente al año calendario 2024 y de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2025, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de diciembre de 2025, inclusive", añadieron.

