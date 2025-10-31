31 de octubre de 2025 Inicio
La rosarina Grassi SA alcanzó las adhesiones que exigía la Justicia y se queda con el control de Vicentin

El grupo empresarial informó que alcanzó "ampliamente" el apoyo de lo distintos acreedores y solicitó la homologación judicial del acuerdo y la adjudicación de las acciones correspondientes.

La oferta de pago a los acreedores de Vicentin efectuada por la empresa Grassi SA logró las adhesiones que exigía la Justicia, por lo que la cerealera rosarina solicitó la homologación judicial del acuerdo y la adjudicación de las acciones correspondientes para asumir el control de la agroexportadora.

Finalizado el proceso de cramdown, la compañía informó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, que "alcanzó y superó holgadamente, la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes".

La compañía agradeció "el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial".

"Desde hace más de cinco años cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa", explicó.

Y agregó en el comunicado: "Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, que fue diseñada para poner en pie a Vicentin, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia".

En cuanto al plan operativo, Grassi indicó que su proyecto contempla tres etapas: origen (compra de soja), industrialización (procesamiento) y mercado internacional. Aseguró que dicho esquema —que, dijo, trabajaban desde antes del concurso— permitirá un despegue ordenado de Vicentin.

En ese sentido, ya habría firmado un acuerdo con Bunge y otro con Cargill para que se sumen a la operatoria de plantas y puertos y transacciones en el exterior.

