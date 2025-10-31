La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre y profundiza su crisis El dato se desprende del último informe de actividad mensual elaborado por CIFRA, donde detalla además que el 30% de las empresas reportó una disminución de su personal. Por







Nueva baja en la industria de la fundición.

La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) reveló en su último informe de actividad que el sector sufrió una caída interanual de 17,7% en septiembre y profundiza su crisis. Además, en material laboral, se desprende que el 30% de las empresas realizó una disminución de su personal.

El informe de actividad mensual de la industria de la fundición analiza la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y las exportaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

Durante septiembre, la demanda del sector se ubicó en 45,2%, registrando una leve baja mensual de 0,9%. respecto a agosto, y una contracción interanual ya mencionada. Este nivel se mantiene por debajo de la media anual de actividad (47,4%), en un contexto de marcada desaceleración industrial.

Fundición La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre. En lo que respecta a las exportaciones, la demanda de septiembre se ubicó en 43%, por debajo del promedio anual del 46,7%.

A nivel sectorial, la demanda industrial mostró una concentración en los segmentos de maquinaria agrícola (35,2%), automotriz y utilitarios (35%) e instalaciones de redes de agua (33,75%), rubros que encabezan la actividad productiva. Les siguieron oil & gas (32,9%), siderurgia (20%) y minería (16,7%), sectores vinculados a inversiones en infraestructura y energía que, si bien continúan siendo relevantes, evidencian una menor dinámica.