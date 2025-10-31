31 de octubre de 2025 Inicio
La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre y profundiza su crisis

El dato se desprende del último informe de actividad mensual elaborado por CIFRA, donde detalla además que el 30% de las empresas reportó una disminución de su personal.

Nueva baja en la industria de la fundición. 

Nueva baja en la industria de la fundición. 

La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) reveló en su último informe de actividad que el sector sufrió una caída interanual de 17,7% en septiembre y profundiza su crisis. Además, en material laboral, se desprende que el 30% de las empresas realizó una disminución de su personal.

Grassi SA se queda con el control de Vicentin.
La rosarina Grassi SA alcanzó las adhesiones que exigía la Justicia y se queda con el control de Vicentin

El informe de actividad mensual de la industria de la fundición analiza la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y las exportaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

Durante septiembre, la demanda del sector se ubicó en 45,2%, registrando una leve baja mensual de 0,9%. respecto a agosto, y una contracción interanual ya mencionada. Este nivel se mantiene por debajo de la media anual de actividad (47,4%), en un contexto de marcada desaceleración industrial.

Fundición
La industria de la fundici&oacute;n cay&oacute; 17,7% en septiembre.&nbsp;&nbsp;

La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre.

En lo que respecta a las exportaciones, la demanda de septiembre se ubicó en 43%, por debajo del promedio anual del 46,7%.

A nivel sectorial, la demanda industrial mostró una concentración en los segmentos de maquinaria agrícola (35,2%), automotriz y utilitarios (35%) e instalaciones de redes de agua (33,75%), rubros que encabezan la actividad productiva. Les siguieron oil & gas (32,9%), siderurgia (20%) y minería (16,7%), sectores vinculados a inversiones en infraestructura y energía que, si bien continúan siendo relevantes, evidencian una menor dinámica.

En materia laboral, más de la mitad de las empresas (52%) mantuvieron estable su dotación de personal, un 30% reportó una disminución leve y el 18% afirmó que despidió a trabajadores durante el mes de septiembre.

Por último, la rentabilidad del sector volvió a mostrar un deterioro generalizado: el 48,5% de las empresas declaró una caída sustancial en sus márgenes, el 30,3% una baja leve y solo el 21,2% indicó estabilidad.

