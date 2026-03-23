23 de marzo de 2026 Inicio
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Qué límite tiene ARCA para los movimientos en las billeteras virtuales a partir de abril 2026

Los nuevos topes se dividen principalmente en dos categorías: los saldos finales mensuales y las operaciones acumuladas (ingresos o egresos).

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Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

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  • Se establecieron de forma oficial nuevos límites de control ARCA en abril de 2026.

  • Ahora, las entidades informan si el promedio o saldo final supera los $1.500.000.Por otro lado, el tope para mover fondos sin justificar origen es de $1.000.000.

  • También aclararon que se reportan consumos totales de tarjeta o billetera superiores a $600.000 al mes.

  • Estas nuevas reglas incluyen a los bancos tradicionales y a todas las Billeteras Virtuales (PSP). Los nuevos montos rigen plenamente a partir del 1 de abril de 2026.

En este marzo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (organismo que consolidó las funciones de la anterior AFIP) ha oficializado la actualización de los montos a partir de los cuales las billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus usuarios.

Atención monotributistas de ARCA.
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Para los millones de argentinos que utilizan plataformas como Mercado Pago, Personal Pay o Ualá para sus gastos diarios, es fundamental conocer estos nuevos límites para evitar pedidos de justificación de fondos o bloqueos preventivos de cuentas. Mantenerse informado sobre estas regulaciones es clave para operar con tranquilidad.

Cuál es el límite de movimientos en las billeteras virtuales según ARCA

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Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

En sintonía con las nuevas normativas de control fiscal en este marzo de 2026, ARCA ha actualizado los umbrales de vigilancia para las operaciones en el ecosistema digital. Esta revisión de los topes de monitoreo se aplica de forma automática cada seis meses, utilizando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con el objetivo de que los límites de fiscalización acompañen el ritmo inflacionario.

Bajo este nuevo esquema, tanto los bancos tradicionales como las billeteras virtuales tienen la obligación de informar al organismo cuando los saldos mensuales de los usuarios alcancen o superen los $1.500.000. Asimismo, la regulación establece un límite de $1.000.000 por operación para realizar transferencias sin que el sistema solicite una justificación inmediata sobre el origen de los fondos.

Otro punto crítico para los consumidores es el control sobre los consumos: las entidades financieras deben reportar a la ARCA cuando los gastos acumulados de un cliente excedan los $600.000 mensuales. La superación de cualquiera de estos parámetros activa alertas automáticas en los sistemas del fisco, lo que podría derivar en procesos de verificación más detallados para asegurar la consistencia entre los movimientos de dinero y la situación fiscal declarada del contribuyente.

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