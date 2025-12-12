12 de diciembre de 2025 Inicio
El S&P Merval en dólares vuelve a caer y se encamina a cerrar la semana con una baja del 5%

Las acciones soberanas operaron positivamente en la bolsa de Nueva York, luego de las colocaciones del Gobierno en pesos y la divisa norteamericana.

El riesgo país cayó y se ubicó en torno a los 627 puntos básicos.

El S&P Merval en dólares cayó y se encamina a cerrar la semana en un terreno negativo con una baja del 5%. Por su parte, los bonos en la divisa extranjera en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, rebotaron hasta un 0.5%, después de las licitaciones del Tesoro nacional.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

La bolsa porteña cayó este viernes un 0.2% a 2.975.266,89 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 0.3% a 1.970 puntos. De mantenerse la tendencia, cerraría la semana con un negativo de 4,9% en pesos y de 5% en dólares.

Los papeles locales operaron con mayoría de subas encabezados por Ternium (+6.7%); Sociedad Comercial del Plata (+2.2%); Grupo Supervielle (+1.8%). A contramano, Bolsas y Mercados Argentinos cayó 2.3%. En tanto, los ADRs sufrieron mayoría de bajas, liderados por Banco Macro (-2.6%); Loma Negra (-1.5%) e YPF (-1.4%). En contraste, Cresud trepa 2.2%.

Esta última de mercados también tuvieron su partida negativa en Estados Unidos, en donde sus principales índices se hundieron. El Dow Jones operó con una baja del 0.3 %, al tiempo que el S&P 500 retrocedió un 0.9% y el Nasdaq se derrumbó 1.3%. A su vez, el Russell 2000 perdió el 1.1%.

Por último, los títulos soberanos presentaron alzas de hasta 0.5% de la mano del Bonar 2029 (AN29), mientras que entre los globales las subas estuvieron lideradas por el Global 2035 (+0,2%). De esta manera, el riesgo país cayó y se ubicó en torno a los 627 puntos básicos.

Daniel Hadad junto a Leonardo Scatturice.

La empresa líder en logística OCA quedó en manos de Flybondi

Los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las pymes fijaron postura a la reforma laboral del Gobierno. 

La posición de las pymes sobre la reforma laboral que propone el Gobierno

Cuenta DNI lanzó una promoción especial en carnicerías para despedir el año.

De esta forma podés comprar la carne para la cena de navidad con descuento si tenés Cuenta DNI

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y abajo de los $1.500

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso.

Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

El hombre de Pullaro tiene 36 años y era vicepresidente de la UCR Santa Fe.

La UCR tiene nuevo presidente: Leonel Chiarella, el más joven de la historia

Agustín Ramos intentó matar a su novia a puñaladas y estaba prófugo.

Intento de femicidio en Solano: capturaron en Chaco al joven que intentó matar a su novia

Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

