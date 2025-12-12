El S&P Merval en dólares vuelve a caer y se encamina a cerrar la semana con una baja del 5% Las acciones soberanas operaron positivamente en la bolsa de Nueva York, luego de las colocaciones del Gobierno en pesos y la divisa norteamericana. Por + Seguir en







El riesgo país cayó y se ubicó en torno a los 627 puntos básicos.

El S&P Merval en dólares cayó y se encamina a cerrar la semana en un terreno negativo con una baja del 5%. Por su parte, los bonos en la divisa extranjera en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, rebotaron hasta un 0.5%, después de las licitaciones del Tesoro nacional.

La bolsa porteña cayó este viernes un 0.2% a 2.975.266,89 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 0.3% a 1.970 puntos. De mantenerse la tendencia, cerraría la semana con un negativo de 4,9% en pesos y de 5% en dólares.

Los papeles locales operaron con mayoría de subas encabezados por Ternium (+6.7%); Sociedad Comercial del Plata (+2.2%); Grupo Supervielle (+1.8%). A contramano, Bolsas y Mercados Argentinos cayó 2.3%. En tanto, los ADRs sufrieron mayoría de bajas, liderados por Banco Macro (-2.6%); Loma Negra (-1.5%) e YPF (-1.4%). En contraste, Cresud trepa 2.2%.

Esta última de mercados también tuvieron su partida negativa en Estados Unidos, en donde sus principales índices se hundieron. El Dow Jones operó con una baja del 0.3 %, al tiempo que el S&P 500 retrocedió un 0.9% y el Nasdaq se derrumbó 1.3%. A su vez, el Russell 2000 perdió el 1.1%.