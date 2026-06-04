IR A
IR A

Protagonista en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Steven Yeun

Lejos de quedar asociado exclusivamente a una exitosa serie de zombis, el actor logró construir una de las carreras más sólidas y versátiles de Hollywood.

El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional.

El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional.

Getty Images
  • Steven Yeun alcanzó fama mundial por su papel de Glenn en The Walking Dead, uno de los personajes más queridos de la serie.
  • Tras su salida de la ficción, apostó por proyectos de cine independiente y roles más desafiantes para evitar quedar encasillado.
  • Su actuación en Minari le valió una histórica nominación al Premio Óscar y el reconocimiento de la crítica.
  • También brilló en Beef, consolidándose como uno de los actores más respetados y versátiles de su generación.

La historia de Steven Yeun es una muestra de cómo un final impactante en televisión puede convertirse en el impulso definitivo hacia una carrera de primer nivel. El actor alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación de Glenn Rhee en la serie de zombis The Walking Dead, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fanáticos. Su salida de la ficción, marcada por una de las escenas más recordadas y comentadas de la televisión moderna, parecía cerrar una etapa difícil de superar.

El actor Santiago Motolo.
Te puede interesar:

Un actor de El Marginal se filmó disparando en la Villa 31 y ahora deberá donar una millonaria suma al Garrahan

Sin embargo, lejos de quedar ligado para siempre a aquel papel, Yeun aprovechó la oportunidad para reinventarse y explorar nuevos desafíos. Tras abandonar la serie, comenzó a participar en producciones independientes y proyectos cinematográficos de gran prestigio, demostrando una notable capacidad para adaptarse a géneros y personajes muy distintos. Su crecimiento artístico fue acompañado por el reconocimiento de la crítica especializada, que destacó su talento y versatilidad.

Steven Yeun
El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional.

El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional.

La consagración llegó con trabajos que lo posicionaron entre los actores más respetados de su generación. Su actuación en la película Minari le valió una histórica nominación al Premio Óscar, mientras que su desempeño en la serie Bronca (Beef) le permitió sumar importantes galardones y consolidar su prestigio internacional. De esta manera, Steven Yeun transformó el final de un personaje icónico en el punto de partida de una de las carreras más exitosas de Hollywood.

Como fue la increíble transformación de Steven Yeun

La evolución de Steven Yeun es una de las más destacadas de Hollywood en los últimos años. El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Glenn Rhee en la exitosa serie The Walking Dead, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su salida de la ficción, marcada por una de las escenas más impactantes de la televisión reciente, parecía poner fin a una etapa difícil de igualar, pero terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva y exitosa faceta profesional.

Steven Yeun
De esta manera, Steven Yeun pasó de ser una estrella televisiva a convertirse en una de las figuras más valoradas y versátiles del cine y la televisión contemporáneos.

De esta manera, Steven Yeun pasó de ser una estrella televisiva a convertirse en una de las figuras más valoradas y versátiles del cine y la televisión contemporáneos.

Tras despedirse de la serie, Yeun evitó quedar encasillado en el género que lo llevó a la fama y apostó por proyectos más desafiantes dentro del cine independiente. Gracias a una cuidadosa selección de papeles, logró demostrar una notable amplitud interpretativa y construir una identidad artística propia. Su capacidad para alternar entre dramas intensos, producciones de autor y trabajos de animación le permitió ganar reconocimiento entre críticos y colegas de la industria.

El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional. Su actuación en Minari le valió una histórica nominación al Premio Óscar, mientras que su trabajo en Beef le permitió obtener importantes reconocimientos y reforzar su posición como uno de los intérpretes más respetados de su generación. De esta manera, Steven Yeun pasó de ser una estrella televisiva a convertirse en una de las figuras más valoradas y versátiles del cine y la televisión contemporáneos.

Noticias relacionadas

Nazareno Casero se separó de su novia tras siete años.

Se separó Nazareno Casero tras siete años de relación

La famosa pareja no pudo soportar el desgaste.

Cachete Sierra y Fio Giménez se separaron tras cinco años de relación: "Un momento difícil"

una colada en gran hermano: quien es alejandra majluf, la reconocida actriz de la decada del 90 que entro a la casa

Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

Araceli González celebró la revinculación familiar en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar.

Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

últimas noticias

El conductor del reality y una repuesta terminante en vivo.

Santiago del Moro se cansó y le dijo todo a los participantes de Gran Hermano: "Me lo dicen en la carita"

Hace 11 minutos
Mariano Martinez cruzo en vivo a Lussich

Tenso cruce al aire entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich: "¿Quién te crees que sos?, cara dura"

Hace 28 minutos
La conferencia de prensa se realizó desde la puerta del hospital Garrahan. 

Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron el video del Gobierno: "Es una nueva provocación"

Hace 37 minutos
Nicole Verón volvió a estar en boca de todos tras el choque en Au. Riccheri.

La mentira de la policía hot para desprenderse de su pistola rosa en un patrullero

Hace 56 minutos
La actualidad de Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Qué pasó entre Cachete Sierra y su pareja: ¿se separaron?

Hace 1 hora