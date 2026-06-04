Protagonista en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Steven Yeun Lejos de quedar asociado exclusivamente a una exitosa serie de zombis, el actor logró construir una de las carreras más sólidas y versátiles de Hollywood. Agregar C5N en









El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional. Getty Images

Steven Yeun alcanzó fama mundial por su papel de Glenn en The Walking Dead, uno de los personajes más queridos de la serie.

Tras su salida de la ficción, apostó por proyectos de cine independiente y roles más desafiantes para evitar quedar encasillado.

Su actuación en Minari le valió una histórica nominación al Premio Óscar y el reconocimiento de la crítica.

También brilló en Beef, consolidándose como uno de los actores más respetados y versátiles de su generación. La historia de Steven Yeun es una muestra de cómo un final impactante en televisión puede convertirse en el impulso definitivo hacia una carrera de primer nivel. El actor alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación de Glenn Rhee en la serie de zombis The Walking Dead, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fanáticos. Su salida de la ficción, marcada por una de las escenas más recordadas y comentadas de la televisión moderna, parecía cerrar una etapa difícil de superar.

Sin embargo, lejos de quedar ligado para siempre a aquel papel, Yeun aprovechó la oportunidad para reinventarse y explorar nuevos desafíos. Tras abandonar la serie, comenzó a participar en producciones independientes y proyectos cinematográficos de gran prestigio, demostrando una notable capacidad para adaptarse a géneros y personajes muy distintos. Su crecimiento artístico fue acompañado por el reconocimiento de la crítica especializada, que destacó su talento y versatilidad.

Steven Yeun El resultado de esa transformación quedó reflejado en una serie de hitos que consolidaron su prestigio internacional. Getty Images

La consagración llegó con trabajos que lo posicionaron entre los actores más respetados de su generación. Su actuación en la película Minari le valió una histórica nominación al Premio Óscar, mientras que su desempeño en la serie Bronca (Beef) le permitió sumar importantes galardones y consolidar su prestigio internacional. De esta manera, Steven Yeun transformó el final de un personaje icónico en el punto de partida de una de las carreras más exitosas de Hollywood.

Como fue la increíble transformación de Steven Yeun La evolución de Steven Yeun es una de las más destacadas de Hollywood en los últimos años. El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Glenn Rhee en la exitosa serie The Walking Dead, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su salida de la ficción, marcada por una de las escenas más impactantes de la televisión reciente, parecía poner fin a una etapa difícil de igualar, pero terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva y exitosa faceta profesional.