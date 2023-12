Luis Caputo: "La inflación de diciembre va a ser sustancialmente más alta que la de noviembre"

En ese sentido, planteó: “Si la solución para terminar con la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación poner controles, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años? Los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza; los países que insistimos con eso tienen inflación galopante y pobreza altísima. Hay que dejar de engañar a la gente”.

Asimismo, destacó el paquete de medidas que anunció el martes y reiteró que el objetivo es “corregir” la crítica situación en la que se encuentra la Argentina. “Lo primero que tenemos que lograr es que la gente nos vuelva a creer a los funcionarios. Van a ser duros los próximos meses”, aseveró.

En tanto, Caputo enfatizó: “El objetivo era hablarle a la gente y que el mensaje le llegara. La gente está muy contenta porque entendió la génesis del problema”.

La inflación de noviembre fue del 12.8%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 12.8% en noviembre. De esta manera, el costo de vida se incrementó a lo largo de los once meses de 2023 un 148,2% mientras que suba interanual asciende al 160,9%.

Se trata del último índice de la gestión de Alberto Fernández. Los analistas aseguran que esta cifra es la consecuencia de la suba en los precios que se registró tras el balotaje del 19 de noviembre pasado, que consagró presidente electo a Javier Milei.