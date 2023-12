Luis Caputo, sobre el blanqueo: "Quienes ingresen dólares al sistema bancario argentino, no van a pagar nada"

"Principalmente se va a favorecer al que ingrese sus dólares al sistema bancario", indicó el funcionario en una entrevista con A Dos Voces por TN y aseguró que "no van a pagar nada".

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda explicó: "Si lo saca del sistema bancario va a pagar 5%. Si lo saca del colchón o lo trae de afuera no va a pagar nada", contrastó, para incentivar un blanqueo de capitales.

En ese sentido, reconoció: "Lo que queremos es que los capitales vuelvan porque es muy costoso que se siga fugando. Hay un PBI afuera. Si esa plata estuviera, haría que las cuentas fiscales estuviesen en orden. Estamos tratando de generar las condiciones", precisó.

Por último, apuntó contra la administración saliente y enfatizó: "Queremos hacer lo opuesto a lo que se venía haciendo hasta ahora".

Caputo admitió que habrá una alta inflación en diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la inflación de diciembre será más alta que la de noviembre que alcanzó el 12,8%;y reiteró que "la herencia se va a manifestar en los próximos meses".

“La inflación de diciembre va a ser sustancialmente más alta que la de noviembre”, advirtió el funcionario en una entrevista con TN y subrayó que "la herencia se va a manifestar en los próximos meses”.

En ese sentido, planteó: “Si la solución para terminar con la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación poner controles, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años? Los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza; los países que insistimos con eso tienen inflación galopante y pobreza altísima. Hay que dejar de engañar a la gente”.

Asimismo, destacó el paquete de medidas que anunció el martes y reiteró que el objetivo es “corregir” la crítica situación en la que se encuentra la Argentina. “Lo primero que tenemos que lograr es que la gente nos vuelva a creer a los funcionarios. Van a ser duros los próximos meses”, aseveró.

En tanto, Caputo enfatizó: “El objetivo era hablarle a la gente y que el mensaje le llegara. La gente está muy contenta porque entendió la génesis del problema”.