Viernes negro: el Merval y los ADRs sufrieron fuertes bajas y el riesgo país alcanzó su máximo de 2026

En sintonía con la tendencia global, los activos argentinos registraron fuertes caídas, tanto en la deuda soberana como en las acciones en Wall Street. En ese contexto, el índice de riesgo crediticio tocó su nivel más alto del año.

La incertidumbre global y los malos datos económicos de EEUU arrastran a la Argentina.

La incertidumbre global por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el shock petrolero y un giro en las expectativas sobre la Fed ante los temores por una inflación duradera, arrastró a la baja a los activos argentinos, que tuvieron un viernes negro en la última rueda bursátil de la semana. El S&P Merval no pudo sostenerse, al igual que los ADRs en Wall Street, mientras que la deuda soberana se desplomó con inmediata repercusión en el riesgo país: anotó un nuevo máximo en el 2026.

Repunte en Wall Street: YPF lideró las subas de las acciones argentinas y el riesgo país cedió

En ese contexto, el S&P Merval cayó 1,57% hasta los 2.722.135,59 puntos en pesos, mientras que medido en dólares alcanzó los u$s1.876,38, con una desaceleración del -2.6%. En una rueda marcada por ventas fuertes y clima negativo en la plaza local, solo tres papeles lograron escapar al rojo, mientras que el resto operó con caídas de hasta casi 5%.

Entre las acciones más castigadas se destacaron Supervielle (-4,9%), IRSA (-4,5%) y Central Puerto (-3,9%). También registraron pérdidas importantes Transportadora de Gas del Norte (-3,3%), Pampa Energía (-3%) y BBVA Argentina (-2,6%), en una jornada donde el sector energético y financiero volvió a estar bajo presión.

Del otro lado, muy pocas acciones lograron cerrar en verde: YPF encabezó las subas con un alza del 1%, seguida por BYMA (+0,2%) y Transener (+0,1%), en una rueda donde los rebotes fueron puntuales y no alcanzaron para cambiar la tendencia general.

En cuanto a las empresas argentinas en Nueva York, la mayoría sufrieron una fuerte caída, en una jornada dominada por el rojo y con pérdidas generalizadas entre los principales papeles. Solo YPF logró desmarcarse con una suba moderada, mientras que el resto de las acciones cerró con bajas de hasta más del 5%.

La petrolera estatal encabezó las ganancias con un avance del 0,79%, en contraste con el tono negativo del mercado. Detrás, aunque ya en terreno negativo, se ubicaron Loma Negra (-0,79%) y Vista (-1,23%), mostrando caídas más moderadas dentro de una rueda complicada.

Entre los descensos más pronunciados aparecieron IRSA, que se desplomó 5,61%, seguida por Bioceres (-4,62%) y Central Puerto (-4,48%). También sufrieron fuertes pérdidas Supervielle (-3,91%), Edenor (-3,78%) y BBVA Argentina (-2,97%), en un contexto de marcada presión vendedora.

El sector financiero volvió a ser uno de los más golpeados, con bajas en Grupo Financiero Galicia (-2,05%) y Banco Macro (-1,50%), mientras que las energéticas como Pampa Energía (-2,90%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,43%) también cerraron en terreno negativo.

adrs 20-3-2026 @FalabellaCorsi

Mientras que, en la curva Hard-Dollar, los títulos anotaron importantes bajas generalizadas de hasta el 1,7% de la mano del Global 2041. A este le siguieron el Global 2035 (-1,5%) y el Global 2038 (-1,5%). En este contexto, el riesgo país se disparó 5,1% a 633 puntos básicos y alcanzó un nuevo récord anual, así como su nivel más alto desde el 11 de diciembre de 2025 (634 p.b).