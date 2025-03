Luis Caputo aseguró que la salida del cepo no va a implicar "un salto devaluatorio"

El ministro de Economía evitó especificar cuándo estarán dadas las condiciones para eliminar las restricciones. Además, en el marco del diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró que "el monto del préstamo no está definido".

Luis Caputo aseguró "no tener miedo a las marchas".

