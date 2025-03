Alejandro Bercovich: "El FMI quiere evitar que Caputo haga lo que hizo en 2018: quemar reservas en intervenciones"

En tal sentido, el especialista en asuntos económicos expuso que "hace ruido en empresas que invierten en Argentina, cuánto va a drenar esa deuda que es gigantesca y ahora excederá todo límite y cuota". Luego, aclaró que los interrogantes se deben a que "ven el perfil de vencimientos de capital e intereses y no muestra necesidad y urgencia: 6 mil palos en 2027 y 8 mil palos en 2028. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no discutir en el Congreso?".

Esta situación tuvo consecuencias en las últimas dos jornadas. La tensión está a la vista y el Banco Central perdió una gran cantidad de billetes norteamericanos: "Entre los dos días, el BCRA entregó 530 millones de dólares en intervención en el mercado. Tuvo que entregar divisas por un monto mayor al que haría falta, según el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, para reconstruir la ciudad después de la catástrofe".

"La semana pasada hubo malas noticias, la inflación de febrero fue mayor que la de enero, Cumplió seis meses entre 2% y 3% el aumento de precios. Quemando reservas para mantener el dólar quieto, a las puertas de un nuevo episodio con un mega endeudamiento con el FMI y con una economía que empieza a dar señales de frenarse fuerte por los desequilibrios, no sé si es negocio una inflación de este tipo. Máxime para el que no tiene un aumento de sueldo que no avala sus propias paritarias".

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de marzo

Dólar oficial hoy

El dólar oficial se ubicó en $1.039,56 para la compra y $1.098,97 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.048,25 para la compra y $1.088,25 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.414,73.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.068,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 1,2% y cotizó a $1.254,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa aumenta 1,2% y operó a $1.252,15.