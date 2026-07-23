23 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de julio

El oficial minorista operó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que el mayorista llegó a $1.489.

Por
El dólar oficial se mantiene estable durante la semana.

El dólar oficial se mantiene estable durante la semana.

Pexels
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.
Te puede interesar:

El dólar en el Banco Nación superó los $1.500

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.579,76, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.519,12.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial cotiza sin cambios.

El dólar cotizó sin cambios y cerró a $1.500

El dólar oficial se sigue moviendo en torno a los $1.500.

El dólar oficial anotó su cuarta subida consecutiva

El dólar oficial sufrió algunos movimientos durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de julio

El dólar oficial cotiza en $1.500

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de julio

El dólar cerró la semana en $1.500. 

El dólar volvió a subir y cerró la semana en $1.500

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Rating Cero

La brasileña aclaró que su legado va de la mano de la diversidad y el respeto.
play

Xuxa cruzó a una exPaquita por homofobia: "Para mi es inaceptable"

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.

Jimena Barón defendió al país tras los ataques contra Argentina: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

El canal de aire buscó mejorar los números en el prime time de la televisión, pero no surtió efecto.

Telefe hizo una apuesta fuerte, no dio resultados y generó polémica

La mediática invitó a sus seguidores a estudiar en su academia para sus seguidores.
play

Video: Wanda Nara explicó en detalle de qué se trata su academia online

El youtuber fue homenajeado por su madre en sus redes sociales.

El desgarrador recuerdo de la mamá de Gaspi a un mes de la muerte del youtuber

Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

últimas noticias

La camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026-2027.

Napoli estrenó su camiseta "albiceleste" y homenajeó a Diego Maradona: "Hay un solo Dios"

Hace 11 minutos
El acceso a la Garganta del Diablo permanece cerrado por la importante crecida del río. 

Crecida histórica del río Iguazú: suspendieron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas

Hace 27 minutos
play
La brasileña aclaró que su legado va de la mano de la diversidad y el respeto.

Xuxa cruzó a una exPaquita por homofobia: "Para mi es inaceptable"

Hace 40 minutos
Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Tensión interna: Bullrich y Sturzenegger se reunieron para afinar el proyecto de Ley de Tierras

Hace 45 minutos
La iniciativa de los diputados peronistas busca conocer la estrategia de la Cancillería.

Diputados exigen informes al Gobierno por la extracción ilegal de petróleo en Malvinas

Hace 49 minutos