Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de julio

El dólar oficial se mantiene estable durante la semana. Pexels

El dólar oficial minorista subió $5 y cotizó este jueves a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, luego de haber atravesado sin cambios las dos primeras ruedas de la semana y sufrir una leve suba de $5 el miércoles.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.