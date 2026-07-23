La suba del petróleo empuja al riesgo país hasta casi los 430 puntos y los ADRs se hunden hasta 5%

La suba del petróleo arrastra a los mercados globales y con ello el riesgo país local. Así, los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street junto con los ADRs. Además datos de la actividad económica local, peor a los esperados no trajeron datos alentadores. El indicador de JP Morgan en tanto, avanza 4,4% y trepa hasta los 429 puntos básicos.
En ese marco, el S&P Merval cae 1% a 3.346.520,560 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan se encuentran: BBVA (-2,5%), Loma Negra (-2%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,9%). Entre los ADRs los que más descienden son BBVA y Grupo Supervielle con el 5,1% y 3,8%, respectivamente.
Sube el petróleo: el impacto en el mercado
El Brent alcanzó su nivel más alto en siete semanas por las tensiones entre EEUU e Irán, lo que los inversores ven como obstáculo para futuras bajas de tasas de interés. Esto causa malestar en los mercados y reavivamiento de los temores inflacionarios, por lo que se posterga la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés en septiembre.
Así, el índice VIX, conocido como el "índice del miedo", volvió a subir hasta la zona de los 18 puntos, reflejando un mayor nivel de incertidumbre en los mercados. A nivel local, el EMAE de mayo subió apenas 0,2% interanual y cayó 0,5% respecto de abril. Mientras que minería y agro continúan liderando el crecimiento, mientras industria y comercio siguen débiles.
Mientras tanto, se confirmó la aprobación de un financiamiento de u$s250 millones por parte de la CAF, que se suma a los recientes desembolsos del Banco Mundial y el BID, fortaleciendo el financiamiento del país.