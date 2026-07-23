La suba del petróleo empuja al riesgo país hasta casi los 430 puntos y los ADRs se hunden hasta 5% El barril de Brent alcanzó su nivel más alto en siete semanas por las tensiones entre EEUU e Irán, lo que profundizó el malhumor en los mercados e impulsó el "índice del miedo" ante la dificultad de bajar tasas de interés. Por Agregar C5N en









El riesgo país se eleva en medio del malestar de los mercados.

La suba del petróleo arrastra a los mercados globales y con ello el riesgo país local. Así, los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street junto con los ADRs. Además datos de la actividad económica local, peor a los esperados no trajeron datos alentadores. El indicador de JP Morgan en tanto, avanza 4,4% y trepa hasta los 429 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval cae 1% a 3.346.520,560 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan se encuentran: BBVA (-2,5%), Loma Negra (-2%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,9%). Entre los ADRs los que más descienden son BBVA y Grupo Supervielle con el 5,1% y 3,8%, respectivamente.

Sube el petróleo: el impacto en el mercado El Brent alcanzó su nivel más alto en siete semanas por las tensiones entre EEUU e Irán, lo que los inversores ven como obstáculo para futuras bajas de tasas de interés. Esto causa malestar en los mercados y reavivamiento de los temores inflacionarios, por lo que se posterga la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés en septiembre.

Así, el índice VIX, conocido como el "índice del miedo", volvió a subir hasta la zona de los 18 puntos, reflejando un mayor nivel de incertidumbre en los mercados. A nivel local, el EMAE de mayo subió apenas 0,2% interanual y cayó 0,5% respecto de abril. Mientras que minería y agro continúan liderando el crecimiento, mientras industria y comercio siguen débiles.