18 de septiembre de 2026 Inicio
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Economía descartó una devaluación en 2027 y remarcó que no hay atraso cambiario

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el Presupuesto enviado a Diputados y aclaró que la meta fijada sobre la divisa estadounidense "no es una estimación" sino "más que una cuenta matemática". "Sabemos que una devaluación solo genera más inflación y más pobreza", argumentó.

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Furiase aseguró que Milei llegará mejor parado a nivel político en 2027. 

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El equipo económico del Gobierno descartó este viernes una devaluación y volvió a remarcar que el tipo de cambio del dólar no está atrasado. Así lo señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, al defender el Presupuesto enviado a Diputados. Respecto a la divisa aclaró que la meta fijada "no es una estimación" sino "más que una cuenta matemática".

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“Yo no entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más”, manifestó el funcionario en una entrevista por Radio Rivadavia.

Luego expuso: "Por otro lado, para los que hablan de que hay que devaluar para generar competitividad, si esa fuera la receta, Argentina sería el mejor país del mundo: nos cansamos de devaluar y sabemos que una devaluación solo genera más inflación y más pobreza. Sería muy fácil resolver los problemas si fuera así".

Economía apuesta a la estabilidad del dólar.

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Pese a que descartó que pudiera llegar a ocurrir, debido al robustez del programa economico y la labor de los casi tres año de gestión, Furiase sostuvo que "nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad". Por eso, recordó, "el Banco Central compró más de US$14.000 millones en lo que va del año y tenemos el programa financiero, en lo que respecta a las necesidades de dólares, cerrado para este año y para el año que viene, sin depender de los mercados internacionales”.

"El Presidente llega a 2027 mucho mejor en lo que refiere a su posicionamiento político y en la fortaleza económica. Para nosotros no va haber volatilidad porque las encuestas van a estar muy bien. Pero nos preparamos para enfrentar cualquier escenario”, remarcó el secretario de Finanzas.

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