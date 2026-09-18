La desocupación subió al 7,9%: así quedó el mapa del desempleo provincia por provincia En medio de la crisis que afecta a los argentinos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) compartió los datos, en el segundo trimestre, de las zonas donde el índice es mayor que en otras. Por Agregar C5N en









La ciudadanía reclama por puestos laborales.

El desempleo aumentó 0,1 puntos porcentuales (p.p.) y alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con los tres meses anteriores, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, frente al mismo período de 2025, la tasa de desocupación registró una suba de 0,3 p.p.

Según el informe del INDEC, los mayores niveles de desocupación en el segundo trimestre de 2026 se registraron en los aglomerados de Santa Fe, con 11,5% en Gran Rosario; Córdoba, con 10,5% en Gran Córdoba; y Buenos Aires, con 9,9% en Bahía Blanca-Cerri y Mar del Plata.

También se ubicaron por encima del promedio nacional del 7,9% Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, en Chubut (9,2%), Corrientes (9%), Partidos del Gran Buenos Aires (8,9%), Río Gallegos, en Santa Cruz (8,8%), y Gran La Plata (8,7%).

El desempleo golpea de forma más pronunciada a las mujeres de entre 14 y 29 años, cuya tasa de desocupación escaló a 17,1% tras haber caído a 15,5% en el primer trimestre de 2026. El segundo grupo más golpeado son los varones de entre 14 y 29 años, con una tasa de desocupación que cayó a 14,1% tras situarse en 14,6% en el trimestre anterior.

En ambos casos, el desempleo cae a un dígito entre trabajadores de 30 y 64 años. Las mujeres de entre 30 y 64 años registran una tasa de desocupación de 6,1% y los varones de la misma edad, una de 5,5%.

El desempleo provincia por provincia según el INDEC Provincia / jurisdicción Aglomerado relevado Desocupación Buenos Aires Gran La Plata 8,7% Buenos Aires Bahía Blanca-Cerri 9,9% Buenos Aires Mar del Plata 9,9% Buenos Aires San Nicolás-Villa Constitución 8,4% Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires 8,9% Buenos Aires Concordia 5,7% Córdoba Gran Córdoba 10,5% Córdoba Río Cuarto 6,4% Santa Fe Gran Rosario 11,5% Santa Fe Gran Santa Fe 8,6% Entre Ríos Gran Paraná 6,7% La Pampa Santa Rosa-Toay 6,7% Mendoza Gran Mendoza 8,2% San Juan Gran San Juan 3,3% San Luis Gran San Luis 2,4% Corrientes Corrientes 9,0% Formosa Formosa 5,0% Chaco Gran Resistencia 7,3% Misiones Posadas 5,9% Catamarca Gran Catamarca 6,7% Tucumán Gran Tucumán-Tafí Viejo 5,5% Jujuy Jujuy-Palpalá 3,4% La Rioja La Rioja 4,5% Salta Salta 4,2% Santiago del Estero Santiago del Estero-La Banda 0,6% Chubut Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 9,2% Neuquén Neuquén-Plottier 3,2% Santa Cruz Río Gallegos 8,8% Tierra del Fuego Ushuaia-Río Grande 8,1% Chubut Rawson-Trelew 7,7% Río Negro Viedma-Carmen de Patagones 0,7%