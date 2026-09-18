La desocupación subió al 7,9%: así quedó el mapa del desempleo provincia por provincia

El desempleo aumentó 0,1 puntos porcentuales (p.p.) y alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con los tres meses anteriores, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, frente al mismo período de 2025, la tasa de desocupación registró una suba de 0,3 p.p.
Según el informe del INDEC, los mayores niveles de desocupación en el segundo trimestre de 2026 se registraron en los aglomerados de Santa Fe, con 11,5% en Gran Rosario; Córdoba, con 10,5% en Gran Córdoba; y Buenos Aires, con 9,9% en Bahía Blanca-Cerri y Mar del Plata.
También se ubicaron por encima del promedio nacional del 7,9% Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, en Chubut (9,2%), Corrientes (9%), Partidos del Gran Buenos Aires (8,9%), Río Gallegos, en Santa Cruz (8,8%), y Gran La Plata (8,7%).
El desempleo golpea de forma más pronunciada a las mujeres de entre 14 y 29 años, cuya tasa de desocupación escaló a 17,1% tras haber caído a 15,5% en el primer trimestre de 2026. El segundo grupo más golpeado son los varones de entre 14 y 29 años, con una tasa de desocupación que cayó a 14,1% tras situarse en 14,6% en el trimestre anterior.
En ambos casos, el desempleo cae a un dígito entre trabajadores de 30 y 64 años. Las mujeres de entre 30 y 64 años registran una tasa de desocupación de 6,1% y los varones de la misma edad, una de 5,5%.