18 de septiembre de 2026 Inicio
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La desocupación subió al 7,9%: así quedó el mapa del desempleo provincia por provincia

En medio de la crisis que afecta a los argentinos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) compartió los datos, en el segundo trimestre, de las zonas donde el índice es mayor que en otras.

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La ciudadanía reclama por puestos laborales.

La ciudadanía reclama por puestos laborales.

El desempleo aumentó 0,1 puntos porcentuales (p.p.) y alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con los tres meses anteriores, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, frente al mismo período de 2025, la tasa de desocupación registró una suba de 0,3 p.p.

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Según el informe del INDEC, los mayores niveles de desocupación en el segundo trimestre de 2026 se registraron en los aglomerados de Santa Fe, con 11,5% en Gran Rosario; Córdoba, con 10,5% en Gran Córdoba; y Buenos Aires, con 9,9% en Bahía Blanca-Cerri y Mar del Plata.

También se ubicaron por encima del promedio nacional del 7,9% Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, en Chubut (9,2%), Corrientes (9%), Partidos del Gran Buenos Aires (8,9%), Río Gallegos, en Santa Cruz (8,8%), y Gran La Plata (8,7%).

El desempleo golpea de forma más pronunciada a las mujeres de entre 14 y 29 años, cuya tasa de desocupación escaló a 17,1% tras haber caído a 15,5% en el primer trimestre de 2026. El segundo grupo más golpeado son los varones de entre 14 y 29 años, con una tasa de desocupación que cayó a 14,1% tras situarse en 14,6% en el trimestre anterior.

En ambos casos, el desempleo cae a un dígito entre trabajadores de 30 y 64 años. Las mujeres de entre 30 y 64 años registran una tasa de desocupación de 6,1% y los varones de la misma edad, una de 5,5%.

El desempleo provincia por provincia según el INDEC

Provincia / jurisdicción Aglomerado relevado Desocupación
Buenos Aires Gran La Plata 8,7%
Buenos Aires Bahía Blanca-Cerri 9,9%
Buenos Aires Mar del Plata 9,9%
Buenos Aires San Nicolás-Villa Constitución 8,4%
Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires 8,9%
Buenos Aires Concordia 5,7%
Córdoba Gran Córdoba 10,5%
Córdoba Río Cuarto 6,4%
Santa Fe Gran Rosario 11,5%
Santa Fe Gran Santa Fe 8,6%
Entre Ríos Gran Paraná 6,7%
La Pampa Santa Rosa-Toay 6,7%
Mendoza Gran Mendoza 8,2%
San Juan Gran San Juan 3,3%
San Luis Gran San Luis 2,4%
Corrientes Corrientes 9,0%
Formosa Formosa 5,0%
Chaco Gran Resistencia 7,3%
Misiones Posadas 5,9%
Catamarca Gran Catamarca 6,7%
Tucumán Gran Tucumán-Tafí Viejo 5,5%
Jujuy Jujuy-Palpalá 3,4%
La Rioja La Rioja 4,5%
Salta Salta 4,2%
Santiago del Estero Santiago del Estero-La Banda 0,6%
Chubut Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 9,2%
Neuquén Neuquén-Plottier 3,2%
Santa Cruz Río Gallegos 8,8%
Tierra del Fuego Ushuaia-Río Grande 8,1%
Chubut Rawson-Trelew 7,7%
Río Negro Viedma-Carmen de Patagones 0,7%
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