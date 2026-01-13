13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los activos argentinos en dólares profundizan su caída y el riesgo país alcanza máximos en un mes

El índice S&P Merval cedió por segunda jornada consecutiva y perforó el piso de los 2.000 puntos en dólares. Los bonos soberanos también operaron a la baja tras conocerse el dato de inflación de diciembre, superior a las proyecciones privadas.

Por
El dato de inflación de diciembre fue del 2

El dato de inflación de diciembre fue del 2,8%, superior a las proyecciones privadas.

El mercado financiero local registró su segunda jornada consecutiva de pérdidas, con el S&P Merval cediendo un 1,3% hasta los 3.036.292,52 puntos. En moneda dura, el panel líder retrocedió un 0,9%, ubicándose en las 1.994,52 unidades, afectado por un escenario de volatilidad global y tensiones geopolíticas que impactaron directamente sobre los activos emergentes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 14 de enero

Según informó Ámbito, en Wall Street, los títulos soberanos argentinos alternaron subas de hasta 0,2% y caídas de hasta 0,1% entre los Bonares, mientras que los Globales anotaron bajas generalizadas, lideradas por el Global 2035 (-0,3%).

En el mercado de renta fija, los títulos públicos argentinos mostraron debilidad, lo que impulsó el riesgo país hacia los 581 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de diciembre pasado.

ADRs y S&P Merval

El índice S&P Merval registró un retroceso del 1,3%, cerrando en 3.036.292,52 unidades, mientras que su cotización en dólares perforó el soporte técnico al caer un 0,9% hasta los 1.994,52 puntos. Esta tendencia negativa se extendió de forma uniforme tanto en el panel líder como en las acciones de menor capitalización del mercado general.

Las bajas más pronunciadas de la jornada local fueron encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, con un desplome del 5,1%, seguida por Grupo Supervielle y Telecom, que cedieron un 3,9% y 3,7% respectivamente. No obstante, algunas empresas lograron cerrar en terreno positivo, destacándose YPF con una suba del 2,2% y Banco de Valores con un ascenso del 1,8%.

En el mercado internacional, los ADRs argentinos en Wall Street operaron con pérdidas de hasta el 3,5%, bajo la presión vendedora en los papeles de Grupo Financiero Galicia y Telecom (-2,9%). Por su parte, la tecnológica Mercado Libre sufrió un recorte del 3,5%, contrastando con la dinámica de Bioceres Crop, que logró avanzar un 2,5%.

Noticias relacionadas

El limón es el cítrico que más aumentó y sufre una profunda crisis en su producción. 

Inflación: los 10 productos que más aumentaron en diciembre de 2025

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

TN & Platex suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

Una de las grandes textiles del país suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

UNICEF denunció más de 100 niños muertos en Gaza pese al alto el fuego

UNICEF denunció que más de 100 niños murieron en Gaza tras al alto el fuego

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

Rating Cero

Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. 

Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica

Mirtha Legrand y su futuro, según las predicciones de Venus Psíquica: el 2026 será difícil. 

Mirtha Legrand tendrá un año duro según Venus Psíquica: "No va a poder conducir el programa"

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

últimas noticias

En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

Hace 30 minutos
María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

Hace 33 minutos
El Gigante de Arroyito comenzó su etapa de remodelación.

Rosario Central vende fragmentos históricos de su estadio usados en el Mundial 1978: qué son y cuánto salen

Hace 34 minutos
Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Hace 46 minutos
Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. 

Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica

Hace 1 hora