AUH de ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar en diciembre 2025

Anses fijó un nuevo tope de ingresos para poder cobrar la AUH.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el ingreso máximo permitido para cobrar la AUH será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Dicho monto, este mes asciende a $334.800.
En ese sentido, cualquier familia cuyos ingresos superen ese valor será dada de baja automáticamente del sistema.
Este límite forma parte del marco legal de la asignación y está establecido por el artículo 2 del Decreto 1602/2009.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en diciembre 2025
Pueden cobrar este beneficio las siguientes personas:
Uno de los progenitores de la persona menor.
El tutor de la persona menor.
El curador de la persona con discapacidad.
El pariente por consanguinidad hasta el tercer grado de la persona menor (tíos, primos).
La persona que cobre la asignación debe tener a su cargo a la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad.
Los requisitos por los que te pueden dar de baja la AUH de ANSES
Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025
Durante diciembre, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,3%. Por lo tanto, las nuevas cifras de la AUH son:
AUH general: $122.492.
Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.853.
Es importante aclarar que de estos montos, los beneficiarios solo cobran el 80%. El 20% restante acumulado se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.
AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El organismo ordenó las fechas según la terminación del DNI de cada titular: