AUH de ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el nuevo tope de ingresos para que las familias puedan acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Cada mes, tanto el valor de la asignación como el ingreso máximo permitido se ajustan en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La persona que cobre la asignación debe tener a su cargo a la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad.

Anses confirmó que el ingreso máximo permitido para cobrar la AUH será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que este mes asciende a $334.800 . De este modo, cualquier familia cuyos ingresos superen ese valor será dada de baja automáticamente del sistema , aunque tendrá la posibilidad de volver a solicitar la prestación si su situación económica cambia.

Este límite forma parte del marco legal de la asignación desde su creación y está establecido por el artículo 2 del Decreto 1602/2009, que define expresamente la pérdida del derecho si los ingresos del hogar sobrepasan el umbral fijado.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Durante diciembre, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,3%. Por lo tanto, las nuevas cifras de la AUH son:

AUH general: $122.492.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.853.

Es importante aclarar que de estos montos, los beneficiarios solo cobran el 80%. El 20% restante acumulado se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El organismo ordenó las fechas según la terminación del DNI de cada titular: