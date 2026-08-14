14 de agosto de 2026 Inicio
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Día del Niño 2026: cuánto se gasta en juguetes y cuáles son los regalos más elegidos

Desde la Cámara del Juguete aseguraron que los productos que se priorizan en los hogares son los de menor precio. Además, gran parte de las compras se realizan con descuentos y promociones bancarias.

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Cuál es el precio promedio para los juguetes.

Cuál es el precio promedio para los juguetes.

Las ventas para el Día del Niño avanzan a un ritmo cauteloso en Argentina, con consumidores que priorizan regalos de menor valor frente al contexto económico. Especialistas analizaun piso cercano a los $25.000 concentran la mayor demanda, mientras que las opciones de gama alta mantienen una participación más acotada.

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"Las ventas no vienen al ritmo que esperábamos y tampoco los montos son demasiado elevados: los que más salen son los juguetes con precios que oscilan en torno a los $ 25.000", afirmó Julián Benítez, vocero de la Cámara Argentina del Juguete a TN.

No obstante, el gasto se eleva en determinados segmentos: "En las grandes cadenas, donde existen unidades más sofisticadas y de alta gama, la compra se estira hasta los $ 50.000 por unidad", agregó.

Para hacer frente a un consumo moderado, los comercios, supermercados y entidades bancarias ofrecieron promociones que incluyen rebajas de hasta el 40% y financiación en cuotas para juguetes y productos tecnológicos. De acuerdo con Benítez, es una de las principales opciones para el consumidor a la hora de elegir el método de pago.

Productos importados, tendencias y uso de pantallas

Entre las categorías más buscadas por los adultos reaparecen los juegos didácticos, bloques magnéticos, rompecabezas, juegos de mesa y peluches sensoriales. También destacan los blind boxes (juguetes sorpresa), aunque desde el sector insisten en el valor del juguete tradicional. "Los juguetes sorpresas (llamados blind boxes) están de moda para esta fecha aunque los más recomendados son los clásicos, que promueven la imaginación", señaló Benítez.

Asimismo, la industria no solo enfrenta el impacto del bolsillo, sino también factores demográficos y tecnológicos. "A la situación económica se suma que en Buenos Aires, en los últimos 10 años, ha caído la tasa de natalidad en un 40%, según el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación. Eso afecta el mercado junto con un mayor uso de las pantallas por parte de los más chicos", explicó el vocero.

Ante este escenario, la Cámara Argentina del Juguete hizo un llamado a revalorizar el tiempo compartido: "Queremos desde la cámara pedirle a las familias que dediquen tiempo al juego con los niños, que no los dejen solos en el entretenimiento. Es algo necesario a pesar de que los mayores tengan poco tiempo para jugar".

La digitalización de las ventas ha modificado el panorama del sector, ofreciendo mayor alcance pero sumando tensiones en el mercado interno. "La entrega puerta a puerta ayuda a las ventas, pero la importación masiva nos está perjudicando ya se terminan comercializando en bazares y negocios donde no existe ningún tipo de control sobre una mercadería que es muy sensible", advirtió el dirigente gremial empresarial.

Preferencias y canales de compra

Un relevamiento de la consultora Focus Market sobre 3.000 casos refleja la distribución de la intencionalidad de compra para esta fecha:

  • Juguetes: 31%

  • Libros didácticos: 21%

  • Artículos deportivos: 16%

  • Indumentaria: 12%

  • Informática: 8%

En cuanto a los puntos de venta elegidos, los centros comerciales a cielo abierto lideran con el 31% de las preferencias, seguidos por el comercio electrónico (28%), los shoppings (20%), los supermercados (12%) y los outlets (9%).

Día del Niño 2026: cómo compran los consumidores

A poco del Día del Niño, que coincide con el fin de semana largo del 17 de agosto, la industria apuesta a extender la ventana de compra y dinamizar el movimiento comercial en shoppings, tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico.

Este canal llega especialmente fortalecido tras registrar en el primer semestre de 2026 un crecimiento interanual superior al 55%, vendiendo 645 millones de unidades con un ticket promedio de $134.519.

Sin embargo, el comportamiento del usuario refleja una marcada prudencia financiera y una concentración de operaciones a través de dispositivos móviles, los cuales representaron el 93% de las ventas en el último Hot Sale. Al respecto, Emmanuel Cristal, Growth Marketing Manager de Wego Digital Hub, destacó: "El consumidor del Día del Niño compra desde el celular de forma casi excluyente y financia antes que postergar: más de la mitad de las ventas online se pagan en 3 o 6 cuotas", señalando además que hoy en día se compra "con la calculadora en la mano".

La mayor&iacute;a de los consumidores compra online a trav&eacute;s de su celular.

La mayoría de los consumidores compra online a través de su celular.

Esta marcada tendencia a postergar la adquisición de los regalos no responde a la improvisación, sino a una conducta de consumo estratégica y altamente informada. May Pereyra, directora de Cuenta de la agencia Somos Chili, explicó que el cliente "compara precios y muchas veces concentra la compra en los últimos días para aprovechar la mejor combinación entre precio, financiación y descuentos".

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