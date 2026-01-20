Advierten que aumentarán las expensas debido a un bono de $120 mil para encargados El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal acordó una suma remunerativa, que impactará en los valores de febrero. El mismo se suma a incrementos previos en los servicios y salarios. Por + Seguir en







La suma se pagará junto con un aumento del 2% en los salarios. Télam

Las expensas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán un aumento a partir de febrero debido al pago de un bono remunerativo de $120 mil para los encargados, que se suma a un aumento del 2% en los salarios y los incrementos previos en diversos servicios.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) acordó una suma remunerativa para sus afiliados que impactará de manera directa en el bolsillo tanto de propietarios como inquilinos.

En este marco, Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas e Inquilinos de la República Argentina, explicó en una entrevista por Radio Mitre que el bono “impacta a todos aquellos que viven en un edificio” y que comenzó a aplicarse desde este mes.

En ese sentido, advirtió: “Febrero va a traer las expensas de enero y van a estar bastante arriba, aunque el salario de los empleados de los edificios no es el único motivo que lleva las expensas para arriba”.

Luego aclaró que el incremento de expensas no se debe solo al bono de $120 mil, sino también a los incrementos acumulados en servicios básicos: “El aumento que ha habido en la electricidad, en el gas, en el agua durante el año, que fue mucho, también lleva las expensas para arriba”.