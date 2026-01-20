20 de enero de 2026 Inicio
Advierten que aumentarán las expensas debido a un bono de $120 mil para encargados

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal acordó una suma remunerativa, que impactará en los valores de febrero. El mismo se suma a incrementos previos en los servicios y salarios.

La suma se pagará junto con un aumento del 2% en los salarios. 

Las expensas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán un aumento a partir de febrero debido al pago de un bono remunerativo de $120 mil para los encargados, que se suma a un aumento del 2% en los salarios y los incrementos previos en diversos servicios.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) acordó una suma remunerativa para sus afiliados que impactará de manera directa en el bolsillo tanto de propietarios como inquilinos.

En este marco, Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas e Inquilinos de la República Argentina, explicó en una entrevista por Radio Mitre que el bono “impacta a todos aquellos que viven en un edificio” y que comenzó a aplicarse desde este mes.

En ese sentido, advirtió: “Febrero va a traer las expensas de enero y van a estar bastante arriba, aunque el salario de los empleados de los edificios no es el único motivo que lleva las expensas para arriba”.

Luego aclaró que el incremento de expensas no se debe solo al bono de $120 mil, sino también a los incrementos acumulados en servicios básicos: “El aumento que ha habido en la electricidad, en el gas, en el agua durante el año, que fue mucho, también lleva las expensas para arriba”.

Encargados de edificios

Awad remarcó que el impacto no será igual en todos los edificios. “Es bastante variable pero va a aumentar”, y detalló que dependerá de la cantidad de departamentos, del personal contratado, del horario de trabajo, de las horas extras y de si hay empleados suplentes durante fines de semana o feriados.

La situación de los edificios porteños en números

  • $120.000: bono remunerativo para encargados de jornada completa.

  • $313.179: valor promedio de las expensas en CABA (un aumento interanual de 31,1%, inferior al IPC de 31,5%).

  • 58%: aumento de los juicios ejecutivos por deudas en el último semestre.

  • $965.838: nuevo piso salarial para un encargado con vivienda (categoría 1).

