Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en abril El INDEC detalló una baja en el consumo de los argentinos del 3,7% en comparación con el mismo mes del 2025. Según el organismo oficial el acumulado en los 4 meses del 2026 arrojó una disminución del 3,3%, respecto de 2025. Por Agregar C5N en









El consumo en supermercados sigue la tendencia a la baja en 2026. Redes sociales

El índice de ventas totales en supermercados en abril de 2026 arrojó una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025. Según la Encuesta de Supermercados del INDEC (Insituto Nacional de Estadística y Censos) el acumulado enero-abril de 2026 presenta una disminución de 3,3% respecto a igual período de 2025.

El organismo oficial detalló que, en abril de 2026 las ventas totales a precios corrientes sumaron 2.399.923,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 21,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Entre los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron Carnes, con 37,3%; Alimentos preparados y rotisería, con 25,7%; Artículos de limpieza y perfumería, con 25,2%; y Otros, con 23,8%.

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Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en abril de 2026 y subieron 0,8% respecto del mes previo https://t.co/g6uFkaXSp1 pic.twitter.com/Pi59Aetuf0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2026 En cuanto a los medios de pago, las ventas fueron abonadas mayoritariamente con tarjeta de crédito: sumaron un total de 1.020.461.309 miles de pesos, lo que representa el 42,5% de las ventas totales. Con tarjeta de débito un 25,1%, Efectivo 17,3% y Otros medios de pago el 15,1%.

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Las ventas en autoservicios mayoristas acumularon una caída de 3,2% en los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. ¿Cómo evolucionaron desde enero de 2017? https://t.co/3Y5zRsxBKH pic.twitter.com/O4WCTMjZSH — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2026 Autoservicios mayoristas: cayeron 5% interanual En abril de 2026, las ventas en los autoservicios mayoristas en Argentina registraron una caída interanual del 5%. Esta baja del consumo masivo representa una tendencia negativa de los primeros meses del año.""De acuerdo con el releamieto del INDEC, las ventas en autoservicios mayoristas acumularon una caída de 3,2% en los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.