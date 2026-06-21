21 de junio de 2026 Inicio
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El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi el 40% desde el 2023

Un informe de la UBA advirtió que en marzo se destruyeron puestos de trabajo registrados y que el salario mínimo acumuló una fuerte caída real desde fines de 2023.

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El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi el 40% desde el 2023

El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi el 40% desde el 2023

El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo, mientras que el salario mínimo profundizó su pérdida de poder adquisitivo. Así lo reflejó un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires.

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De acuerdo con el relevamiento, el empleo asalariado formal registró una caída de 11.000 puestos de trabajo durante marzo, luego del repunte observado en febrero. En paralelo, el empleo privado registrado retrocedió un 0,1% respecto del mes anterior.

Los investigadores señalaron que la cantidad de trabajadores formales del sector privado continúa por debajo de los niveles existentes al inicio de la actual gestión. Desde noviembre de 2023 se perdieron 217.000 empleos asalariados privados registrados.

El informe también advirtió que el nivel actual de empleo formal se ubica en valores similares a los de mediados de 2022, lo que refleja las dificultades que enfrenta la economía para generar nuevos puestos de trabajo.

La evolución del empleo no fue homogénea entre las empresas. Mientras las firmas de menor tamaño continuaron reduciendo personal, las grandes compañías incrementaron sus plantillas y las medianas se mantuvieron prácticamente estables.

El salario mínimo sigue perdiendo contra la inflación

La caída del empleo se combina con un fuerte deterioro de los ingresos. Según el informe, el salario mínimo, vital y móvil perdió un 39,7% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

El retroceso comenzó con fuerza tras la aceleración inflacionaria de fines de 2023 y se profundizó durante los primeros meses de 2024. Aunque posteriormente hubo períodos en los que las actualizaciones nominales lograron equiparar la inflación, no alcanzaron para revertir la tendencia.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra por debajo del nivel que tenía antes de la crisis de 2001 y representa apenas un tercio del máximo registrado en septiembre de 2011. De esta manera, el deterioro simultáneo del empleo registrado y de los ingresos consolida un escenario de mayor fragilidad para amplios sectores de los trabajadores formales.

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