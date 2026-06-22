22 de junio de 2026 Inicio
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La confianza en el gobierno de Javier Milei subió en junio por primera vez en el año

Una medición de la Universidad Torcuato Di Tella interrumpió una racha de seis meses de caídas consecutivas tras registrar un alza del 3,9% en el sexto mes del año. A pesar de la mejora mensual, el indicador de respaldo a la gestión nacional permanece por debajo de los niveles de 2025.

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El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía,  Luis Caputo.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, registró en junio una suba del 3,9% respecto de mayo y alcanzó los 2,07 puntos. Este repunte representa la primera mejora mensual para la administración de Javier Milei en lo que va de 2026.

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La suba mensual interrumpió una secuencia negativa de seis meses consecutivos de caídas iniciada en enero pasado. El relevamiento, a cargo de Poliarquía Consultores sobre una muestra nacional de 1.000 casos, reflejó un cambio de tendencia frente a los retrocesos del comienzo del año.

A pesar de este resultado positivo, la recuperación todavía resulta insuficiente para revertir el deterioro acumulado de los últimos meses. La confianza en la gestión nacional se encuentra un 11,4% por debajo de junio de 2025 y acumula una baja del 16,1% desde diciembre pasado.

El informe académico detalló que tres de los cinco componentes del índice impulsaron la mejora de junio. El avance más importante se ubicó en la eficiencia de la administración del gasto público, que creció un 12,8%, seguido por la capacidad para resolver problemas del país con un 4,3%.

Las expectativas económicas definen el apoyo político

La evaluación sobre la honestidad de los funcionarios se mantuvo estable durante el último mes, mientras que la valoración general del Gobierno registró una leve baja del 0,5%. En contrapartida, el estudio detectó subas del 11,1% en el Gran Buenos Aires y del 42,5% en el sector con nivel educativo primario.

El estudio estadístico ratificó una marcada brecha de género y edad en el respaldo a la gestión presidencial. Los hombres registraron un nivel de confianza de 2,37 puntos frente a los 1,70 puntos de las mujeres, al tiempo que el mayor apoyo se verificó en los mayores de 50 años.

Finalmente, el documento de la casa de estudios confirmó una fuerte relación entre el humor social y el bolsillo. El índice alcanzó los 4,08 puntos entre quienes creen que la economía mejorará en los próximos doce meses, pero cayó a 0,37 puntos entre aquellos que prevén un empeoramiento.

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