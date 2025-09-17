Los precios mayoristas aumentaron un 3,1% en agosto En los primeros 8 meses del año los precios mayoristas aumentaron un 15,7%, mientras que el acumulado interanual registró un 22,1%. Por







Los precios mayoristas aumentaron un 3,1% en agosto

En agosto el Índice de precios internos al por mayor registró un aumento de 3,1% en agosto, consecuencia de la suba de 3,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

Con este aumento, en los primeros 8 meses del año los precios mayoristas registraron una suba de 15,7%, mientras que el acumulado interanual registró un 22,1%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,61%), “Productos refinados del petróleo” (0,55%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,36%), “Petróleo crudo y gas” (0,29%) y “Sustancias y productos químicos” (0,23%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,4% en los “Productos nacionales” y de 2,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,5% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,9% en los “Productos primarios” y de 2,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

