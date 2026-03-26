La Sociedad Rural volvió a exigir el fin de las retenciones mientras espera una cosecha récord El Ministerio de Economía anticipa ingresos agropecuarios de hasta u$s42.000 millones para 2026. En respuesta, los productores advierten sobre los altos costos operativos y reclaman mayor alivio fiscal para potenciar la actividad. Por + Seguir en







Javier Milei junto a Nicolás Pino, presidente de la SRA.

En la víspera de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó la eliminación definitiva de los derechos de exportación. Este reclamo surge tras las previsiones del Ministerio de Economía, que proyectan ventas agropecuarias al exterior por u$s42.000 millones para 2026, con un incremento interanual de u$s8.700 millones.

El titular de la cartera económica, Luis Caputo, vinculó esta mejora a la respuesta del sector ante las recientes medidas fiscales. A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó: "Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etcétera)".

La entidad rural reconoció el efecto positivo de la reducción de aranceles y destacó que el "campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva". Sin embargo, la institución advirtió que los productores enfrentan "costos de guerra" por los fuertes aumentos en insumos críticos, como la Urea, y el valor del combustible.

Frente a este escenario, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, exigió medidas concretas. "Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia", sostuvo el dirigente.

Por tales motivos, la SRA insistió en la necesidad de "avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX)". Para la organización, la continuidad de este tributo "actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas" y limita la competitividad nacional en el mercado externo.