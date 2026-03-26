Mercados en rojo: los ADRs y el Merval resistieron y cerraron con pérdidas moderadas En medio de una jornada negativa en el mundo, con fuertes caídas ante el alza del petróleo y la creciente incertidumbre por la guerra con Irán, los activos argentinos demostraron un buen rendimiento a pesar del rojo generalizado. Por + Seguir en







Los ADRs y el Merval resistieron el risk-off global y cerraron con moderadas pérdidas.

En un mercado dominado por las tensiones internacionales, con índices con fuertes caídas ante el alza del petróleo, el repunte de los rendimientos del Tesoro y la creciente incertidumbre por la guerra con Irán, los activos argentinos no se abstrajeron del contexto global, pero lograron una performance decente, con bajas moderadas y hasta en algunos ADRs, brotes verdes. En cuanto a la curva soberana hard-dollar retrocedió, y el riesgo país se mantuvo por debajo de los 600 puntos.

En ese contexto el S&P Merval retrocedió un 1,28% a los 2.769.369 puntos básicos, mientras que medido en dólares, el índice finalizó en 1909 puntos (-1.11%). Las acciones líderes cerraron con mayoría de bajas en la plaza local. Entre las pocas subas se destacaron Aluar (+0,95%) y YPF (+1,04%), mientras que Transener finalizó sin cambios.

En el resto del panel predominaron las caídas, encabezadas por Supervielle (-4,97%), Metrogas (-4,78%), Loma Negra (-4,34%) y Central Puerto (-4,31%). También registraron bajas Cresud (-3,17%), BBVA (-2,89%), Comercial del Plata (-2,61%), Grupo Galicia (-2,35%), Edenor (-2,29%) y Ecogas (-2,05%).

merval 26-3-2026 Los ADRs argentinos operaron con mayoría de bajas en Wall Street en una jornada marcada por la aversión global al riesgo, aunque algunas acciones del sector energético lograron cerrar en terreno positivo. Entre las subas se destacaron Vista, que avanzó 1,37%, seguida por YPF (+1,16%) y Bioceres (+1,13%). Sin embargo, el resto de los papeles mostró un desempeño negativo.

Las caídas más pronunciadas fueron encabezadas por Central Puerto (-4,57%), Loma Negra (-4,25%) y Supervielle (-4,19%). También registraron fuertes bajas Cresud (-3,96%), Telecom (-3,57%) y Edenor (-2,20%). De este modo, los activos argentinos reflejaron el impacto del “risk-off” global, con una dinámica mayormente negativa y rebotes puntuales que no lograron revertir la tendencia general.

adrs 26-3-2026 Por último, la deuda Hard-Dollar cayó 0.25% en promedio, a contramano de la deuda emergente (EMB -0.98%). Los bonos soberanos retrocedieron hasta 0,9% en la plaza local, liderados por el Global 2035, seguido del Global 2041 y 2030, que bajaron 0,5%. A contramano, el único título que subió fue el Global 2029 (+0,5%). En tanto, el riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan para la Argentina, retrocedió 4 puntos este jueves, ubicándose en 591 puntos básicos (-0,70%).