El Gobierno negó una crisis económica: "No hay mucha gente que esté peor"

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, destacó las medidas económicas de la administración libertaria y aseguró que "el consumo privado está en niveles récord". "Sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza", subrayó.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que la Argentina atraviese una crisis de consumo en la economía doméstica y prometió que la inflación caerá drásticamente desde abril, lo que mejorará el poder adquisitivo de los salarios y llevará a un proceso de recuperación de la actividad.

En diálogo con A24, Furiase afirmó que una gran porción de la población registró una mejoría en su situación económica durante el gobierno de Javier Milei. "No creo que haya mucha gente que esté peor. Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo", expresó.

En tal sentido, minimizó las advertencias de comerciantes y empresarios sobre una caída en el consumo: "Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda. El PBI creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles récord, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como autos, casas, electrodomésticos, o se hacen viajes".

También destacó las medidas económicas. "Sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza. En menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas. Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción", expresó.

Por otro lado, Furise admitió que marzo será otra vez un mes con alta inflación por temas estacionales, debido a las subas de las naftas por la guerra en Medio Oriente, los gastos en educación, los ajustes de las tarifas y la carne. No obstante, subrayó que desde abril o mayo caerá fuertemente.

El consumo masivo se desplomó un 6,3% en febrero y no logra recuperarse

El consumo masivo mantiene una tendencia negativa y registró una caída mensual del 6,3% durante el mes de febrero. Los datos de la consultora Scentia confirman que las ventas en supermercados, farmacias y autoservicios volvieron al nivel más bajo desde septiembre de 2024. La situación preocupa a todo el sector.

La medición arrojó una baja interanual del 3,4% en las compras generales de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal en los diversos canales. El primer bimestre de 2026 acumula un retroceso del 2,1% tras el leve rebote que ocurrió el año pasado y sostiene una marcada depresión.

Entre los canales más afectados aparecen los supermercados, donde la actividad se hundió un 5,9% frente al mismo período del año anterior. En la comparación contra enero, la merma alcanzó el 6,3% en las grandes superficies comerciales. La excepción fue solo el comercio electrónico, que logró eludir parcialmente la tendencia de la caída general.

El rubro de las farmacias experimentó una baja mensual del 9,1%, mientras que los autoservicios registraron un descenso del 6,4%. Por su parte, los kioscos marcaron una reducción del 6,2% y los mayoristas del 5,8% durante febrero. En resumen, todos los canales de comercialización mostraron fuertes variaciones negativas de forma simultánea.