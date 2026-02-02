2 de febrero de 2026 Inicio
Confirmado: estas son todas las modificaciones que tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026

Las actualizaciones buscan adaptar el régimen a la realidad económica actual, aunque también plantean dudas y consultas.

ARCA informó que ya están en vigencia los nuevos cambios del Monotributo

  • El monotributo se actualiza un 14,29 % desde febrero hasta agosto de 2026. La recategorización vence el 5 de febrero de 2026 y se realiza en la web de ARCA con CUIT y clave fiscal.
  • Se modificaron los límites de facturación de todas las categorías, desde la A hasta la K.
  • También se actualizaron las cuotas mensuales para servicios y venta de productos, con valores diferenciados según la actividad.
  • Se recomienda revisar la facturación anual para evitar errores en la categoría y posibles sanciones.

El Monotributo vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica tras confirmarse nuevas actualizaciones que impactarán a miles de contribuyentes en todo el país a partir de febrero de 2026. Las modificaciones anunciadas por ARCA generan expectativa entre trabajadores independientes, pequeños comerciantes y prestadores de servicios que dependen de este régimen simplificado.

Últimos días: hasta cuándo se puede hacer la recategorización del monotributo de ARCA en febrero 2026

Como ocurre cada año, los cambios incluyen ajustes vinculados a los topes de facturación, cuotas mensuales y otros parámetros que determinan la permanencia o recategorización dentro del sistema. Por eso, muchos monotributistas siguen de cerca las novedades para saber cómo pueden afectar sus ingresos y obligaciones fiscales en los próximos meses.

Qué modificaciones tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026

Monotributo
El régimen de monotributo tendrá una actualización del 14,29 % que comenzará a regir en febrero y se mantendrá vigente hasta agosto de 2026, modificando tanto las categorías como los montos a pagar dentro del sistema.

Además, los contribuyentes deberán cumplir con la recategorización correspondiente al primer semestre antes del 5 de febrero, trámite que debe realizarse de manera online a través del portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Con la actualización, también se redefinieron los límites máximos de facturación permitidos para cada categoría y se ajustaron las cuotas mensuales que abonan monotributistas de servicios y de venta de bienes. Estos cambios impactan directamente en la carga impositiva de pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.

Las nuevas escalas establecen topes de ingresos y montos mensuales diferenciados según la categoría y el tipo de actividad, por lo que especialistas recomiendan revisar la facturación anual para evitar quedar mal categorizado y afrontar diferencias o sanciones posteriores.

Límites de ingresos brutos por categoría en 2026

  • Categoría A: Hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: Hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: Hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: Hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: Hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: Hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: Hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: Hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: Hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: Hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: Hasta $108.357.084,05.

Montos de las cuotas mensuales (servicios/ventas)

  • Categoría A: $4.780,46 / $4.780,46.
  • Categoría B: $9.082,88 / $9.082,88.
  • Categoría C: $15.616,17 / $14.341,38.
  • Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95.
  • Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28.
  • Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08.
  • Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87.
  • Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51.
  • Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14.
  • Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18.
  • Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20.
