Confirmado: estas son todas las modificaciones que tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026 Las actualizaciones buscan adaptar el régimen a la realidad económica actual, aunque también plantean dudas y consultas.







ARCA informó que ya están en vigencia los nuevos cambios del Monotributo

Pexels

El monotributo se actualiza un 14,29 % desde febrero hasta agosto de 2026. La recategorización vence el 5 de febrero de 2026 y se realiza en la web de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Se modificaron los límites de facturación de todas las categorías, desde la A hasta la K.

También se actualizaron las cuotas mensuales para servicios y venta de productos, con valores diferenciados según la actividad.

Se recomienda revisar la facturación anual para evitar errores en la categoría y posibles sanciones. El Monotributo vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica tras confirmarse nuevas actualizaciones que impactarán a miles de contribuyentes en todo el país a partir de febrero de 2026. Las modificaciones anunciadas por ARCA generan expectativa entre trabajadores independientes, pequeños comerciantes y prestadores de servicios que dependen de este régimen simplificado.

Como ocurre cada año, los cambios incluyen ajustes vinculados a los topes de facturación, cuotas mensuales y otros parámetros que determinan la permanencia o recategorización dentro del sistema. Por eso, muchos monotributistas siguen de cerca las novedades para saber cómo pueden afectar sus ingresos y obligaciones fiscales en los próximos meses.

Qué modificaciones tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026 Monotributo Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional. ARCA El régimen de monotributo tendrá una actualización del 14,29 % que comenzará a regir en febrero y se mantendrá vigente hasta agosto de 2026, modificando tanto las categorías como los montos a pagar dentro del sistema.

Además, los contribuyentes deberán cumplir con la recategorización correspondiente al primer semestre antes del 5 de febrero, trámite que debe realizarse de manera online a través del portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Con la actualización, también se redefinieron los límites máximos de facturación permitidos para cada categoría y se ajustaron las cuotas mensuales que abonan monotributistas de servicios y de venta de bienes. Estos cambios impactan directamente en la carga impositiva de pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.