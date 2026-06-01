Combustibles: el Gobierno postergó el aumento de impuestos para contener los precios

El Ejecutivo aplazó el incremento sobre los tributos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya implementación fue pospuesta para el 1° de julio para evitar una incidencia en los costos de la economía.

El Gobierno aplazó los aumentos que iba a aplicar en junio sobre los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono , cuya implementación fue pospuesta para el 1° de julio .

La medida se implementó a través del Decreto 405/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se expresa en los considerandos de la norma, "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Así, la decisión evita que desde junio se traslade a los surtidores una carga tributaria más elevada . Si bien el decreto no elimina esos ajustes, sí vuelve a diferir su aplicación, una herramienta que el Poder Ejecutivo viene utilizando desde hace varios meses para moderar el efecto que tendrían sobre los valores al público.

Según la consultora Politikón Chaco, durante abril hubo una caída en el volumen de ventas de naftas y gasoil del 5,1% respecto al mes anterior , y de 2,4% frente al mismo período de 2025.

El titular de YPF, sobre el valor de la nafta: "Termina la guerra, baja el precio"

El titular de YPF, Horacio Marín, se refirió al conflicto en Medio Oriente y su impacto en los combustibles en la Argentina, anticipó que con el fin de la guerra el precio de la nafta "va a bajar" y destacó la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear con la megainversión en Vaca Muerta.

Luego de disertar en el Latam Economic Forum 2026, tras las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei; Marín dialogó con C5N sobre el del precio de la nafta y dejó una definición clara: “Termina la guerra, baja el precio”.

El titular de la petrolera se refirió a su futuro en la compañía, minutos después de adelantar en el escenario que "en 2031 me voy": "Vos tenés que hacer las cosas bien y después te vas. Y después dirán lo que quieran. Pero vos tenés que dormir tranquilo, que diste todo lo que podías dar para generar el mayor valor que podías dar”, explicó.

Respecto a la respuesta a la megainversión anunciada en Vaca Muerta y el nuevo rol de Argentina en el mapa energético de la región, Marín sostuvo que "la receptividad que tenemos es muy grande, los inversores ya saben que nosotros vamos hacia eso. Es parte del programa que ya hemos presentado en Nueva York el año pasado y que vamos a actualizar el año que viene, es parte del proceso, vamos para arriba”.