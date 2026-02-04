4 de febrero de 2026 Inicio
La recategorización del monotributo de ARCA vence este 5 de febrero de 2026: qué debés saber

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó que la actualización será del 14,3% según el IPC del segundo semestre de 2025. El trámite es obligatorio para quienes hayan tenido cambios en sus parámetros.

Deben recategorizarse los monotributistas con más de seis meses de inscripción que, durante 2025, hayan tenido cambios en alguno de los parámetros establecidos para su categoría.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) confirmó que el primer período de recategorización del Monotributo en 2026 vencerá el 5 de febrero.
  • El trámite es obligatorio para los contribuyentes que hayan registrado modificaciones en los parámetros de su categoría durante 2025.
  • El procedimiento puede realizarse a través del sitio web de Arca con clave fiscal, mediante la opción “Recategorizarme”, o desde un teléfono celular a través de la aplicación Arca Móvil.
  • Para determinar si corresponde un cambio de categoría, los contribuyentes deben analizar los ingresos y condiciones de su actividad durante el último año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) confirmó que el primer período de recategorización del Monotributo en 2026 vencerá el 5 de febrero. El trámite es obligatorio para los contribuyentes que hayan registrado modificaciones en los parámetros de su categoría durante 2025.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
El procedimiento puede realizarse a través del sitio web de Arca con clave fiscal, mediante la opción “Recategorizarme”, o desde un teléfono celular a través de la aplicación Arca Móvil. Según informó el organismo, la actualización de los valores del régimen simplificado se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025, lo que implica un incremento estimado del 14,3% en los topes y cuotas.

Como hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Para determinar si corresponde un cambio de categoría, los contribuyentes deben analizar los ingresos y condiciones de su actividad durante el último año. Uno de los datos más relevantes que exigen la recategorización son los ingresos devengados.

También se evalúan los siguientes parámetros:

  • Ingresos brutos devengados
  • Superficie afectada a la actividad
  • Consumo de energía eléctrica
  • Monto de alquileres devengados
  • Precio unitario de venta

En el caso de la venta de cosas muebles, ningún bien comercializado puede superar el precio máximo de $ 613.492 para permanecer dentro del régimen.

Los datos deberán compararse con la tabla vigente desde febrero de 2026. Para quienes lleven más de seis meses pero menos de un año en el régimen, los valores deben anualizarse para realizar el cálculo correcto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Quiénes deben hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Deben recategorizarse los monotributistas con más de seis meses de inscripción que, durante 2025, hayan tenido cambios en alguno de los parámetros establecidos para su categoría.

En caso de no hacer la recategorización en los casos correspondientes, se presume que el contribuyente permanece en su categoría actual.

Si Arca detecta inconsistencias, puede recategorizar de oficio y aplicar sanciones. Estas pueden alcanzar hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional, con efecto retroactivo al momento en que debió haberse efectuado el cambio.

  • Categoría A: $ 42.386,74
  • Categoría B: $ 48.250,78
  • Categoría C: $ 56.501,85 (servicios) y $ 55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: $ 72.414,10 (servicios) y $ 70.661,26 (bienes)
  • Categoría E: $ 102.537,97 (servicios) y $ 92.658,35 (bienes)
  • Categoría F: $ 129.045,32 (servicios) y $ 111.198,27 (bienes)
  • Categoría G: $ 197.108,23 (servicios) y $ 135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $ 447.346,93 (servicios) y $ 272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $ 824.802,26 (servicios) y $ 406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $ 999.007,65 (servicios) y $ 497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $ 1.381.687,90 (servicios) y $ 600.879,51 (bienes)

Según la jurisdicción del contribuyente, pueden sumarse componentes impositivos provinciales y municipales, lo que incrementa el monto final.

Con este esquema, Arca busca actualizar el régimen simplificado en función de la inflación y asegurar que cada monotributista tribute de acuerdo con su nivel real de actividad durante el último año.

