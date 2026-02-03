Cuál es el beneficio que tienen los monotributistas de ARCA que no tengan deudas en CABA La AGIP reglamentó cómo se accede a las bonificaciones previstas en el artículo 180 bis del Código Fiscal de la Ciudad, confirmando que el cumplimiento fiscal pasa a ser la condición central para obtener el alivio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro del Monotributo Unificado. Por + Seguir en







La AGIP reglamentó cómo se accede a las bonificaciones previstas en el artículo 180 bis del Código Fiscal de la Ciudad, confirmando que el cumplimiento fiscal pasa a ser la condición central.

La Resolución 28/AGIP/26 incorpora el artículo 26 bis a la Resolución 559-AGIP/25 y establece que el beneficio será reconocido de oficio a los pequeños contribuyentes cuya actividad principal sea la prestación de servicios.

Se trata de una reducción directa del impuesto local que se integra dentro del esquema del Monotributo Unificado en CABA, impactando en el importe mensual que el contribuyente abona junto con su componente nacional.

El beneficio es un incentivo al cumplimiento. No se exige trámite ni solicitud: la AGIP lo aplica automáticamente de oficio (aunque todavía no lo vi reflejado en las credenciales de monotributo).

Qué beneficio podés obtener por no tener deudas en el monotributo unificado de ARCA El Código Fiscal ya había creado dos niveles de bonificación para las categorías más bajas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos:

100% de bonificación para las tres categorías de menor base imponible.

