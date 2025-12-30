La actividad de la fundición cayó 17,4% interanual en noviembre y continúa por debajo del promedio anual Durante noviembre, el nivel de actividad del sector se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que representó una leve mejora mensual de 3,1 puntos porcentuales respecto a octubre. Por + Seguir en







La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) presentó su Informe de Actividad Mensual de la Industria de la Fundición correspondiente a noviembre de 2025, que releva la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y el desempeño exportador de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

Durante noviembre, el nivel de actividad del sector se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que representó una leve mejora mensual de 3,1 puntos porcentuales respecto a octubre. Sin embargo, este repunte no logró revertir la tendencia general, ya que el indicador se mantuvo por debajo del promedio anual (45,6%) y registró una caída interanual del 17,4% frente a noviembre de 2024.

Fundición Las expectativas de demanda futura reflejaron un escenario de cautela. En noviembre se situaron en 40,7%, mostrando una baja respecto al mes anterior y ubicándose por debajo del nivel de actividad actual. Desde CIFRA señalaron que esta dinámica podría estar influida por factores estacionales, asociados a una reducción de los programas de trabajo hacia fin de año.

En cuanto al termómetro de demanda por segmento de mercado, la actividad continuó concentrada en maquinaria agrícola (33%), oil & gas (32%) y automotriz y utilitarios (30,4%), que se consolidan como los principales motores del sector. Les siguieron instalaciones de redes de agua (26,7%), siderurgia (20%), maquinaria vial (19,4%) y máquinas herramientas (18,4%). En contraste, rubros vinculados al consumo interno, como línea blanca, industria naval y mobiliario urbano, permanecieron en niveles de demanda marginales.

El desempeño exportador mostró una recuperación moderada. El nivel de pedidos en firme para exportación alcanzó el 43%, lo que implicó una mejora significativa respecto a octubre, mientras que las expectativas de pedidos externos se ubicaron en 45%, evidenciando un leve optimismo en relación con la evolución de la demanda internacional.