30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La actividad de la fundición cayó 17,4% interanual en noviembre y continúa por debajo del promedio anual

Durante noviembre, el nivel de actividad del sector se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que representó una leve mejora mensual de 3,1 puntos porcentuales respecto a octubre.

Por
La actividad de la fundición cayó 17

La actividad de la fundición cayó 17,4% interanual en noviembre y continúa por debajo del promedio anual

La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) presentó su Informe de Actividad Mensual de la Industria de la Fundición correspondiente a noviembre de 2025, que releva la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y el desempeño exportador de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.
Te puede interesar:

El dólar se acerca a los $1.500 en su última rueda de 2025

Durante noviembre, el nivel de actividad del sector se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que representó una leve mejora mensual de 3,1 puntos porcentuales respecto a octubre. Sin embargo, este repunte no logró revertir la tendencia general, ya que el indicador se mantuvo por debajo del promedio anual (45,6%) y registró una caída interanual del 17,4% frente a noviembre de 2024.

Fundición

Las expectativas de demanda futura reflejaron un escenario de cautela. En noviembre se situaron en 40,7%, mostrando una baja respecto al mes anterior y ubicándose por debajo del nivel de actividad actual. Desde CIFRA señalaron que esta dinámica podría estar influida por factores estacionales, asociados a una reducción de los programas de trabajo hacia fin de año.

En cuanto al termómetro de demanda por segmento de mercado, la actividad continuó concentrada en maquinaria agrícola (33%), oil & gas (32%) y automotriz y utilitarios (30,4%), que se consolidan como los principales motores del sector. Les siguieron instalaciones de redes de agua (26,7%), siderurgia (20%), maquinaria vial (19,4%) y máquinas herramientas (18,4%). En contraste, rubros vinculados al consumo interno, como línea blanca, industria naval y mobiliario urbano, permanecieron en niveles de demanda marginales.

El desempeño exportador mostró una recuperación moderada. El nivel de pedidos en firme para exportación alcanzó el 43%, lo que implicó una mejora significativa respecto a octubre, mientras que las expectativas de pedidos externos se ubicaron en 45%, evidenciando un leve optimismo en relación con la evolución de la demanda internacional.

En materia de empleo, el sector mantuvo una dinámica contractiva. El 56,1% de las empresas reportó una reducción en su dotación de personal, de las cuales el 39% indicó una baja leve y el 17,1% una disminución sustancial. El 43,9% restante mantuvo su plantilla sin cambios, sin registrarse incrementos en los niveles de empleo.

Por último, la rentabilidad del sector continuó deteriorándose. El 88% de las empresas informó una caída en sus márgenes: el 44% señaló una disminución sustancial y otro 44% una baja leve, mientras que solo el 12% logró sostener su rentabilidad. En este contexto, el 49% de las firmas no alcanzó su punto de equilibrio, lo que refuerza el escenario de alta fragilidad económica que atraviesa la industria fundidora.

Noticias relacionadas

Metrogas y el resto de las empresas implementan una serie de aumentos.

Gas: el Gobierno definió aumentos en Metrogas para el comienzo de 2026

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

El Banco Central autorizó a las entidades bancarias a recibir depósitos de dólares cara chica.

Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

Rating Cero

Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.
play

Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
play

Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. 
play

¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix

¿Sigue Stranger Things?

A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

últimas noticias

play
Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.

Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales

Hace 28 minutos
Encontraron en el mar los restos de la atleta Erica Fox: se la comió un tiburón

Encontraron en el mar los restos de la atleta Erica Fox: se la comió un tiburón

Hace 30 minutos
El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar se acerca a los $1.500 en su última rueda de 2025

Hace 1 hora
play

Violento asalto de motochorros coordinado en la autopista Riccheri: "Esto podría haber sido un desastre"

Hace 1 hora
Villa Amancay, un rincón serrano para desconectar.

Turismo en Córdoba: el pueblito que está entre ríos y un arroyo cristalino

Hace 1 hora