La informalidad laboral ya es del 45% en Argentina: en el norte supera el 80% entre cuentapropistas

Un informe de la Universidad Nacional de Rosario advirtió que casi la mitad de los empleados en el país no están registrados. El empleo doméstico y la construcción son los sectores más afectados.

La informalidad ya alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina.

Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario advirtió que la informalidad promedio en la Argentina afecta al 45% del total de trabajadores , aunque en varios centros urbanos del norte el porcentaje supera el 80% y en el conurbano llega al 70% entre los cuentapropistas.

Los datos se desprenden del relevamiento del segundo trimestre, en base a la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos , y marcan una suba constante respecto del 41,4% observado sobre el cierre de 2023. Además, el análisis expuso una mutación en la estructura ocupacional ya que la proporción de dependientes disminuyó del 73,7% al 70,5% , mientras que el segmento cuentapropista trepó del 22,6% al 25,5%.

En tal sentido, el análisis alertó que el trabajo por cuenta propia tiene un alto nivel de fragilidad, debido a que el 65,8% de ese grupo en áreas urbanas se desempeña de forma no declarada. También el trabajo asalariado sin aportes previsionales se sitúa en el 37,9%, por lo que acumula un retroceso sostenido frente al 33,6% registrado hacia fines de 2016.

En tanto, la informalidad incide con intensidad desigual según el rubro, dado que la tasa de no registración más elevada corresponde al empleo doméstico con un 77,4% , secundado por el sector de la construcción (76,2%), la gastronomía y la hotelería (63,9%) y el comercio (54,7%).

Por su parte, l os servicios profesionales, científicos y técnicos sostienen un índice de informalidad del 19,2% , en tanto que las ramas de información y comunicación se ubican en un 33,9%.

La informalidad ya alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina.

Por otro lado, con respecto a las zonas, los valores más críticos de empleo informal se concentran en el Norte y Cuyo, con la Ciudad de Formosa a la cabeza (87,9% de independientes informales), seguida por el Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%), Santiago del Estero y La Banda (87,5%), el Gran Resistencia (84%) y el Gran San Juan (83%).

En el extremo opuesto, la menor proporción de cuentapropistas no registrados se observa en la Ciudad de Buenos Aires (32,8%), Mar del Plata y Batán (42,7%), Bahía Blanca y Cerri (43%) y la dupla fueguina de Ushuaia y Río Grande (43,1%).

Desde una perspectiva regional, las localidades de la Patagonia presentan un rango de informalidad global de entre el 18% y el 33,5%, por lo que se encuentran debajo del 43,9%-56,2% que muestra el Noroeste y al 51,9%-53,8% registrado en el Noreste.

La brecha resulta igualmente pronunciada dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que en CABA la informalidad total se fija en un 26% (25,6% en asalariados y 32,8% en independientes), mientras que en los partidos del conurbano alcanza un 47,5% general, traccionada por un 70,2% de empleo informal por cuenta propia.

Renunció la número 2 de la Secretaría de Trabajo: quién la reemplaza en un puesto clave

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, como parte de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

La medida se implementó a través del Decreto 1150/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que presentó su "renuncia indeclinable por motivos personales", con efecto a partir del lunes 5 de octubre. El área depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

En el documento, Testa agradeció el respaldo recibido durante su gestión y la colaboración de sus compañeros. “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo que me acompañó durante la misma”, expresó.