Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en junio 2026

El personal de casas particulares tiene garantizado el cobro del Sueldo Anual Complementario siempre que su situación laboral esté regularizada. Todo lo que hay que saber.

Junio es el mes del aguinaldo y las trabajadoras de casas particulares no quedan fuera de ese derecho. Al igual que el resto de los trabajadores en relación de dependencia, el personal doméstico registrado tiene garantizado el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año, junto con su haber mensual habitual.

El monto a percibir depende de algunos factores, como si la trabajadora completó el semestre completo o solo una parte de él, y cuál fue el mejor salario bruto percibido entre enero y junio. A partir de esos datos se aplica una fórmula simple que permite determinar el valor exacto del medio aguinaldo.

Conocer el cálculo con tiempo permite a empleadoras y trabajadoras planificar el pago sin errores ni sorpresas. La normativa es clara en cuanto a plazos y procedimientos, y tanto el monto como la fecha de acreditación están regulados por ley.

Cómo calcular el aguinaldo 2026 para empleadas domésticas

Para quienes trabajaron de manera continua durante todo el semestre, de enero a junio, el cálculo es directo ya que se toma el mejor salario bruto percibido en ese período y se divide por la mitad. Ese resultado es el monto del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

En el caso de empleadas que cobran por hora, el procedimiento es similar, por lo que se suman todas las horas trabajadas en cada mes para obtener la remuneración mensual total, se identifica el mes con el ingreso más alto del semestre y sobre ese valor se aplica el 50%.

Cómo calcular el aguinaldo proporcional para empleadas domésticas en junio 2026

Cuando la trabajadora no prestó servicios durante los seis meses completos, porque ingresó en el transcurso del semestre o porque hubo una interrupción en el vínculo laboral, el cálculo se ajusta de manera proporcional. En ese caso, se toma la mitad del mejor salario del período trabajado y ese monto se multiplica por la cantidad de meses o días efectivamente trabajados dentro del semestre.

Este mecanismo garantiza que quien trabajó solo una parte del período igualmente perciba la fracción del aguinaldo que le corresponde, sin perder el beneficio por no haber completado los seis meses. El cómputo proporcional aplica tanto para ingresos recientes como para casos de finalización del vínculo antes del 30 de junio, supuesto en el que el monto debe incluirse obligatoriamente en la liquidación final.

Empleadas domésticas: cuándo cobro el aguinaldo 2026

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse a más tardar el 30 de junio, fecha que en 2026 cae día martes. Aún así, la normativa contempla un margen adicional de cuatro días hábiles, lo que permite que el depósito llegue a las cuentas de algunas trabajadoras hasta el lunes 6 de julio en casos de demora administrativa justificada.

Para el personal doméstico, la fecha límite de pago coincide con la última jornada laboral de junio. Si el aguinaldo se abona junto con el sueldo del mes, ambos conceptos pueden figurar en un mismo recibo. Si se liquida por separado, debe entregarse un comprobante individual con el detalle del concepto abonado.

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Quiénes no cobran aguinaldo

El derecho al aguinaldo está reservado para los trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, los jubilados y los pensionados. Quedan excluidos del beneficio los trabajadores informales sin aportes, los monotributistas y quienes presten servicios de manera autónoma fuera del sistema de dependencia laboral.

En el caso del personal doméstico, la condición excluyente es la registración formal, por lo que si una empleada doméstica trabaja en negro no tiene derecho a reclamar el pago, dado que el beneficio está asociado directamente a la existencia de un vínculo laboral legalmente constituido.