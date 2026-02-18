18 de febrero de 2026 Inicio
Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

En este contexto, especialistas recomiendan a monotributistas revisar medios de pago habilitados, débito automático y constancias de inscripción.

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores


  • La actualización del monotributo se aplicó a comienzos de febrero, con la cual cambiaron los montos de las cuotas según la categoría.

  • También se ajustaron los límites máximos de ingresos brutos anuales. Es importante conocer los valores para saber en qué categoría quedás.

  • Los pagos deben realizarse por medios electrónicos para la mayoría de los contribuyentes, exceptuando a los monotributistas sociales, que pueden abonar de forma presencial.

  • El vencimiento mensual se mantiene el día 20 de cada mes. No pagar a tiempo puede derivar en la exclusión del régimen simplificado.

El calendario fiscal vuelve a activarse para miles de contribuyentes en Argentina con la llegada del primer vencimiento del Monotributo tras el proceso de recategorización semestral impulsado por ARCA. Luego de que pequeños contribuyentes y trabajadores independientes actualizaran su situación según los ingresos y parámetros del último período, ahora se aproxima la fecha clave para cumplir con el pago correspondiente y evitar recargos o inconvenientes administrativos.

ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo
Por qué es importante el 20 de febrero tras hacer la recategorización del monotributo de ARCA

El ajuste de categorías, que impacta directamente en el monto mensual a pagar, se realizó conforme a los ingresos brutos, consumo eléctrico, alquileres y superficie afectada a la actividad, entre otros parámetros definidos por la normativa tributaria vigente. Desde el organismo recaudador recuerdan la importancia de verificar que la recategorización haya quedado correctamente registrada y que el pago se efectúe dentro de los plazos establecidos para evitar intereses y posibles sanciones.

Qué debés tener en cuenta sobre el vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización

La actualización aplicada a inicios de febrero introdujo cambios en los valores de las cuotas del monotributo de acuerdo con el nivel de facturación de cada categoría y fijó, además, nuevos topes de ingresos brutos anuales. En general, quienes forman parte del régimen deben realizar sus pagos a través de canales electrónicos, mientras que los monotributistas sociales conservan la posibilidad de cumplir con sus obligaciones de manera presencial.

Los nuevos importes vigentes para el período comprendido entre febrero y agosto de 2026 fueron definidos tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada durante el segundo semestre de 2025. Esta actualización no solo impacta en el monto mensual que se paga, sino también en los límites de facturación, un factor determinante para establecer en qué categoría se encuadra cada contribuyente.

Desde ARCA recuerdan que no cumplir con el pago dentro del plazo estipulado, que vence el día 20 de cada mes, puede generar consecuencias significativas. Entre ellas, la exclusión del régimen simplificado para quienes acumulen incumplimientos, una situación que implica mayores obligaciones fiscales y administrativas.

Cuál es el monto mensual de cada categoría de ARCA en febrero 2026

  • Categoría A: $4.780,46 (servicios y ventas)

  • Categoría B: $9.082,88 (servicios y ventas)

  • Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)

  • Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)

  • Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)

  • Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)

  • Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)

  • Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)

  • Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)

  • Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)

  • Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas)

La diferencia entre servicios y ventas se incrementa en las categorías más altas, donde el valor para quienes prestan servicios resulta significativamente mayor.

Cuáles son los topes de ingreso para cada categorías del monotributo de ARCA en febrero 2026

  • Categoría A: Hasta $10.277.988,13

  • Categoría B: Hasta $15.058.447,71

  • Categoría C: Hasta $21.113.696,52

  • Categoría D: Hasta $26.212.853,42

  • Categoría E: Hasta $30.833.964,37

  • Categoría F: Hasta $38.642.048,36

  • Categoría G: Hasta $46.211.109,37

  • Categoría H: Hasta $70.113.407,33

  • Categoría I: Hasta $78.479.211,62

  • Categoría J: Hasta $89.872.640,30

  • Categoría K: Hasta $108.357.084,05

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Cuál es la fecha clave de febrero 2026 que deben conocer los monotributistas de ARCA

Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

Modificaciones en ARCA.

Cuáles son las nuevas definiciones en las multas y los plazos de prescripción que tiene ARCA en febrero 2026

Los monotributistas, afectados por la reforma laboral.

Reforma laboral: todos los cambios que afectan a los monotributistas

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuál es el monto mínimo que podés pagar en el monotributo de ARCA en febrero 2026

