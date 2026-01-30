Este es el trámite clave para obtener un extra de casi $100.000 en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos, el monto y la fecha de cobro de la Ayuda Escolar Anual 2026, un pago único que se acredita con un trámite obligatorio. Por + Seguir en







El pago se acredita automáticamente en marzo tras validar el trámite. Freepik

La Ayuda Escolar Anual se paga una sola vez al año y se cobra en marzo de 2026.

El monto confirmado es de $85.000 por cada hijo en edad escolar.

El beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos escolarizados.

La acreditación depende de presentar todos los años el certificado escolar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el trámite clave para acceder a un refuerzo económico cercano a los $100.000 en marzo de 2026 es la presentación del certificado escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un pago extraordinario que se otorga una sola vez por año y que busca aliviar el impacto económico del inicio del ciclo lectivo.

Ayuda Escolar 1 La Ayuda Escolar Anual se cobra una vez por año y requiere la presentación del certificado escolar. Freepik Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES 2026 La Ayuda Escolar Anual está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes que concurren a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Para hijos sin discapacidad, el beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 18 años que asisten a nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. Anses admite la asistencia a escuelas comunes o especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación y espacios de apoyo educativo, siempre que estén debidamente registrados ante el organismo.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 Con los valores vigentes, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado en $85.000 por cada hijo. Desde Anses señalaron que este refuerzo apunta a cubrir parte de los gastos habituales del comienzo de clases, como útiles escolares, indumentaria y materiales educativos. El pago se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones habituales, siempre que el trámite haya sido validado correctamente.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe realizarse todos los años. El trámite se gestiona de forma online a través de Mi Anses, en la sección “Hijos”, donde se genera el formulario correspondiente para cada menor. Una vez impreso, el certificado debe ser completado y firmado por la institución educativa o el centro de rehabilitación, y luego cargado nuevamente en el sistema mediante una imagen clara del documento.

Ayuda Escolar 2 El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos en edad escolar o con discapacidad. Freepik Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES Anses informó que la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026 se abonará durante marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. La acreditación se realiza de manera automática para quienes hayan cumplido con la presentación del certificado dentro de los plazos establecidos.