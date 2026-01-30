30 de enero de 2026 Inicio
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos, el monto y la fecha de cobro de la Ayuda Escolar Anual 2026, un pago único que se acredita con un trámite obligatorio.

El pago se acredita automáticamente en marzo tras validar el trámite.

  • La Ayuda Escolar Anual se paga una sola vez al año y se cobra en marzo de 2026.
  • El monto confirmado es de $85.000 por cada hijo en edad escolar.
  • El beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos escolarizados.
  • La acreditación depende de presentar todos los años el certificado escolar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el trámite clave para acceder a un refuerzo económico cercano a los $100.000 en marzo de 2026 es la presentación del certificado escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un pago extraordinario que se otorga una sola vez por año y que busca aliviar el impacto económico del inicio del ciclo lectivo.

El aumento del límite se fijó en un 2,85% según la inflación de diciembre.
Asignaciones Familiares de ANSES: este es el nuevo tope de ingresos para febrero 2026

Ayuda Escolar 1
La Ayuda Escolar Anual se cobra una vez por año y requiere la presentación del certificado escolar.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES 2026

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes que concurren a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Para hijos sin discapacidad, el beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 18 años que asisten a nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. Anses admite la asistencia a escuelas comunes o especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación y espacios de apoyo educativo, siempre que estén debidamente registrados ante el organismo.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Con los valores vigentes, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado en $85.000 por cada hijo. Desde Anses señalaron que este refuerzo apunta a cubrir parte de los gastos habituales del comienzo de clases, como útiles escolares, indumentaria y materiales educativos. El pago se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones habituales, siempre que el trámite haya sido validado correctamente.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe realizarse todos los años. El trámite se gestiona de forma online a través de Mi Anses, en la sección “Hijos”, donde se genera el formulario correspondiente para cada menor. Una vez impreso, el certificado debe ser completado y firmado por la institución educativa o el centro de rehabilitación, y luego cargado nuevamente en el sistema mediante una imagen clara del documento.

Ayuda Escolar 2
El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos en edad escolar o con discapacidad.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES

Anses informó que la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026 se abonará durante marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. La acreditación se realiza de manera automática para quienes hayan cumplido con la presentación del certificado dentro de los plazos establecidos.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único destinado a cubrir gastos educativos del inicio de clases.

