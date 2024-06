La crisis de las pymes en la era Milei: "Es la muerte anunciada"

"Las pymes industriales en particular, o sobre todo, dependemos del poder adquisitivo de la gente. El 90% de la producción industrial argentina, de industrias pequeñas, medianas o grandes, está destinada al mercado interno. Si la gente no tiene poder adquisitivo, no hay mercado para nuestra producción", explicó Rodolfo Liberman, dueño de la firma.

De acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron un 7,3% anual durante mayo y sumaron un retroceso acumulado del 16,2% durante los primeros cinco meses del año.

"La caída de la demanda, que fue alrededor del 50%, hizo que cerremos una planta. De 155 personas que éramos, tuvimos que despedir a 49. Eso para un empresario pyme es lo más duro que tiene que pasar", relató el responsable de la textil. Es que en una mediana empresa como esta, la relación entre los empleados es familiar. "Nos conocemos todos", expresó uno de los trabajadores.

El impacto de la crisis aseguraron que "está destruyendo a todas las Pymes". "Es un contexto muy desfavorable sobre todo para los empresarios y, por ende, para los que trabajan en esta industria", señalaron.

La preocupación del sector se potenció tras la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte del Senado. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que representa "un retroceso más para la industria Nacional", ya que facilita las inversiones extranjeras en el país de más de u$s200 millones y deja en desventaja a los productores locales.

"Vamos por mal camino. Esto no le sirve a la Argentina, ni a los argentinos. Entonces hay que cambiar de rumbo", es el mensaje que Rodolfo Liberman le envió al Presidente. "Esta crisis nos afecta inclusive más que la crisis de Macri porque, aunque las ideas que tienen son las mismas, este lo hizo mucho más rápido", agregó.

"No llegamos a la quincena", manifestó angustiado uno de los operarios, que refleja la situación de miles de argentinos. "Yo creía que nosotros no éramos la casta", concluyó otro.